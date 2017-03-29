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Молодежный лагерь "Куртна" будет выставлен на продажу

Rus.Postimees.ee
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Территория молодежного лагеря "Куртна". | ФОТО: xgis.maaamet.ee

Принадлежащий Кохтла-Ярве молодежный лагерь "Куртна" будет выставлен на торги за 250 000 евро.

Решение о продаже комплекса недвижимости площадью почти в 13 гектаров на своей сессии в среду, 29 марта, утвердило городское собрание Кохтла-Ярве, пишет rus.err.ee.

По оценке местных властей, держать лагерь, который давно нуждается в капитальном ремонте, на балансе города слишком обременительно.

По самым скромным подсчетам, приведение объекта порядок обойдется как минимум в 800 тыся евро, а если условия проживания повысить до европейских норм, то потребуется уже 2 миллиона евро, но таких денег в местном бюджете нет.

Куртнаский лагерь работает уже 67 лет, из них последние двадцать является муниципальным.

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