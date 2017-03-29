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Галерея: на Таллиннской окружной дороге столкнулись два грузовика

Rus.Postimees.ee
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Сегодня в 17.50 на 27-ом километре Таллиннской окружной дороги произошло ДТП с участием двух грузовиков.

По предварительным данным, грузовой автомобиль MAN отклонился на полосу встречного движения, где произошло столкновение с грузовиком Scania. Водитель грузовика MAN получил незначительные травмы, от госпитализации он отказался, пишет Tallinncity.

Далее этим делом будут заниматься страховые компании. Движение на месте аварии было восстановлено около 18.45.

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