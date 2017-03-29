Галерея: на Таллиннской окружной дороге столкнулись два грузовика

По предварительным данным, грузовой автомобиль MAN отклонился на полосу встречного движения, где произошло столкновение с грузовиком Scania. Водитель грузовика MAN получил незначительные травмы, от госпитализации он отказался, пишет Tallinncity.

Далее этим делом будут заниматься страховые компании. Движение на месте аварии было восстановлено около 18.45.