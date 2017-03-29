В Европарламенте назвали возможные условия пересмотра Брекзит
29 марта 2017 г., 21:32
Президент Европарламента Антонио Таяни заявил, что любое изменение решения Великобритании относительно выхода из Европейского союза (ЕС) потребует полной поддержки других государств участников-ЕС, сообщает Reuters.
По его словам, пересмотр решения о Брекзит возможен, но существуют очень четкие правила на этот счет.
«Если Британия решит изменить свою позицию, она не сможет сделать это в одиночку. Все государства-члены (ЕС) должны решить, возможно ли этот», — сказал он.
Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о запуске процедуры выхода Великобритании из ЕС.
При этом Мэй заявила, что Британия ценит партнерские отношения с Германией и хочет остаться союзником других европейских стран.