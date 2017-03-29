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В Европарламенте назвали возможные условия пересмотра Брекзит

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Matt Crossick/Empics Entertainment

Президент Европарламента Антонио Таяни заявил, что любое изменение решения Великобритании относительно выхода из Европейского союза (ЕС) потребует полной поддержки других государств участников-ЕС, сообщает Reuters.

По его словам, пересмотр решения о Брекзит возможен, но существуют очень четкие правила на этот счет.

«Если Британия решит изменить свою позицию, она не сможет сделать это в одиночку. Все государства-члены (ЕС) должны решить, возможно ли этот», — сказал он.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о запуске процедуры выхода Великобритании из ЕС.

При этом Мэй заявила, что Британия ценит партнерские отношения с Германией и хочет остаться союзником других европейских стран.

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