В Европарламенте назвали возможные условия пересмотра Брекзит

По его словам, пересмотр решения о Брекзит возможен, но существуют очень четкие правила на этот счет.

«Если Британия решит изменить свою позицию, она не сможет сделать это в одиночку. Все государства-члены (ЕС) должны решить, возможно ли этот», — сказал он.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о запуске процедуры выхода Великобритании из ЕС.

При этом Мэй заявила, что Британия ценит партнерские отношения с Германией и хочет остаться союзником других европейских стран.