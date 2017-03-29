"Очевидец": главный дорожный хулиган страны - пенсионерка Валентина из Ласнамяэ

В специальной группе в Facebook, посвященной пенсионерке Валентине, насчитывается около 2000 участников. Все они публикуют фотографии и видео с зафиксированными нарушениями, совершенными пожилой женщины, для которой даже придумали прозвище "Субарик", сообщает передача "Очевидец" на ETV.

Зовут женщину Валентина Терехова. Права Валентина получила в 2000 года, а из-за постоянных ДТП, в которые она попадает, стоимость дорожной страховки на ее Subaru достигает 1600 евро в год.

"Любимыми" нарушениями пожилой женщины являются опасные маневры, отклонения на полосу встречного движения, превышение скорости, парковка на тротуаре и т.д.

Журналисты пообщались с Тереховой. На вопрос о том, почему она любит оставлять автомобиль там, где ей вздумается, она сказала, что не хочет оправдываться, но из-за проблем со спиной она старается парковаться как можно ближе к дому, к дому, куда она приезжает.

Отважный ведущий решил прокатиться по городу вместе с Валентиной, а ее манеру езды позже оценил инструктор по вождению. Оказалось, что пенсионерка не любит включать "поворотники", пересекает сплошные линии, выезжает на обочину, отклоняется на полосу встречного движения при маневрах, превышает максимально разрешенную скорость на 20 км/ч.

«Я же делаю это не специально», - отмечает она.

За 4,5 года, что Валентина колесит по дорогам Эстонии, она спровоцировала 20 ДТП. Это больше, чем у кого-либо в нашей стране.

Участники группы в соцсети Facebook считают, что Валентину нужно лишить водительских прав. В полиции отмечают, что никто не может лишить прав на управление транспортным средством из-за незначительных ДТП.

Сама Валентина Терехова пообещала быть за рулем внимательнее.