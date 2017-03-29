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Пярнуские баскетболисты поднялись на четвертое место в таблице

Sports.ee
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ФОТО: Rein Säinas/Valgamaalane

На четвертое место в турнирной таблице чемпионата Эстонии по баскетболу поднялась команда "Пярну Садам".

Это произошло вечером в среду, 29 марта, после того, как подопечные Хейко Раннула в гостях со счетом 85:71 обыграли своего прямого конкурента - команду Таллиннского технического университета, пишет rus.err.ee.

Самым результативным в составе победителей оказался босниец Домагой Бубало, набравший 23 очка и сделавший 7 подборов.

После поражения от пярнусцев команда ТТУ опустилась на пятое место в турнирной таблице.

В апреле эти же команды встретятся в рамках четвертьфинальной серии плей-офф.

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