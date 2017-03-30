Студия Postimees: поездки политиков в Петербург и Москву – границы дозволенного
Денис Бородич в прямом эфире в 10.30!
30 марта 2017 г., 01:44
В апреле премьер-министр Юри Ратас и ряд эстонских парламентариев запланировали поездки в Россию: глава кабмина – в Петербург, а члены парламентской экономической комиссии – в Москву для участия в форуме TransRussia. Где границы дозволенного?
Почему деловые поездки по-прежнему вызывают негативную реакцию у части политической элиты? Депутат Рийгикогу от Партии реформ, член экономической комиссии парламента Денис Бородич попытается объяснить реакцию однопартийцев, а заодно расскажет, почему он тоже решился съездить в Москву.
Смотрите интервью в прямом эфире в четверг, в 10.30! Позже беседа будет доступна в записи!