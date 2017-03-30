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Студия Postimees: поездки политиков в Петербург и Москву – границы дозволенного

Денис Бородич в прямом эфире в 10.30!

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Денис Бородич | ФОТО: Postimees.ru

В апреле премьер-министр Юри Ратас и ряд эстонских парламентариев запланировали поездки в Россию: глава кабмина – в Петербург, а члены парламентской экономической комиссии – в Москву для участия в форуме TransRussia. Где границы дозволенного?

Почему деловые поездки по-прежнему вызывают негативную реакцию у части политической элиты? Депутат Рийгикогу от Партии реформ, член экономической комиссии парламента Денис Бородич попытается объяснить реакцию однопартийцев, а заодно расскажет, почему он тоже решился съездить в Москву.

Смотрите интервью в прямом эфире в четверг, в 10.30! Позже беседа будет доступна в записи!

  • Острая реакция – это политические игры или позиция?
  • Почему любое пересечение российской границы эстонскими политиками вызывает подозрение?
  • Помогут ли вызиты политиков в Россию наладить отношения?
  • Стоит ли акцентировать внимание на транзитной теме, которая зачастую воспринимается в Эстонии как элемент российской пропаганды?
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