Студия Postimees: поездки политиков в Петербург и Москву – границы дозволенного

Почему деловые поездки по-прежнему вызывают негативную реакцию у части политической элиты? Депутат Рийгикогу от Партии реформ, член экономической комиссии парламента Денис Бородич попытается объяснить реакцию однопартийцев, а заодно расскажет, почему он тоже решился съездить в Москву.

Смотрите интервью в прямом эфире в четверг, в 10.30! Позже беседа будет доступна в записи!