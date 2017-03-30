Меркель назвала условие своей отставки
30 марта 2017 г., 07:04
Немецкий канцлер Ангела Меркель заявила, что уйдет в отставку, если почувствует «деформацию личности», передает Die Welt.
«Это интересный вопрос. Это произойдет, когда я приду к пониманию, что есть постоянная личностная деформация», - сказала Меркель.
Она отметила, что каждый политик должен постоянно себя спрашивать: «Как долго я могу идти на компромисс?»
«Давайте оставим этот вопрос, я же пока не ушла в отставку», - добавила канцлер.