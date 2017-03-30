Меркель назвала условие своей отставки

«Это интересный вопрос. Это произойдет, когда я приду к пониманию, что есть постоянная личностная деформация», - сказала Меркель.

Она отметила, что каждый политик должен постоянно себя спрашивать: «Как долго я могу идти на компромисс?»

«Давайте оставим этот вопрос, я же пока не ушла в отставку», - добавила канцлер.