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Меркель назвала условие своей отставки

Rus.Postimees.ee
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Ангела Меркель | ФОТО: Reuters / Scanpix

Немецкий канцлер Ангела Меркель заявила, что уйдет в отставку, если почувствует «деформацию личности», передает Die Welt.

«Это интересный вопрос. Это произойдет, когда я приду к пониманию, что есть постоянная личностная деформация», - сказала Меркель.

Она отметила, что каждый политик должен постоянно себя спрашивать: «Как долго я могу идти на компромисс?»

«Давайте оставим этот вопрос, я же пока не ушла в отставку», - добавила канцлер.

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