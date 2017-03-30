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Дочь Трампа Иванка будет работать в Белом доме бесплатно

Rus.Postimees.ee
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Иванка Трамп | ФОТО: Scanpix

Старшая дочь президента США Иванка Трамп станет официальным государственным служащим, но при этом будет работать в Белом доме на безвозмездной основе, сообщает The New York Times. У нее уже есть свой кабинет в Западном крыле, и ранее ее адвокат предполагал, что она сможет работать без официального статуса, в том числе получит доступ к секретной информации.

NYT сообщает, что должность Иванки Трамп будет называться "специальный советник президента", передает Newsru.com.

В своем заявлении Иванка подчеркивает: "Я слышала о некоторых опасениях, связанных с консультированием президента в моем личном качестве при добровольном соблюдении всех правил этики. Вместо этого я буду выполнять функции сотрудника на безвозмездной основе в Белого доме, подчиняясь тем же правилам, что и другие федеральные служащие".

Адвокат дочери президента США Джейми Горелик пояснила, что решение о необходимости официального статуса "обусловлено ее (Иванки) приверженностью к соблюдению федеральных этических стандартов и ее открытостью к противоположным точкам зрения".

В свою очередь в Белом доме заявили, что "рады, что Иванка Трамп решила пойти на этот шаг".

Ранее адвокат Иванки Трамп предполагал, что ей не нужно будет занимать никакие официальные посты в администрации. При этом подчеркивалось, что дочь президента "будет добровольно соблюдать правила, установленные для правительственных служащих, не являясь таковой".

Как напоминает "Интерфакс", муж Иванки Трамп и зять президента - Джаред Кушнер - уже занимает пост старшего советника главы государства.

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