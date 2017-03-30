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Двое детей попали под машину

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Toomas Tatar

Вчера в Харьюмаа произошло два ДТП, в которых пострадали дети. Обоих пострадавших доставили в Таллиннскую детскую больницу.

Вчера утром в 8.25 в Харьюмаа в поселке Пеэтри рядом с перекрестком Мыйгу-теэ и Веэсааре-теэ 15-летнего велосипедиста сбил автомобиль Hyundai Santa Fe, которым управляла 32-летняя женщина. Подростка доставили в Таллиннскую детскую больницу. На нем не было велосипедного шлема.

Второй несчастный случай произошел в 16.57 в Харьюмаа в Сауэ на перекрестке Пярнсалу-теэ, Лехтметса-теэ и Вана-Нарва. Выехавший на проезжую часть 10-летний велосипедист не уступил дорогу автомобилю Toyota Avensis, за рулем которого был 27-летний мужчина. Пострадавшего доставили в Таллиннскую детскую больницу.

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