Двое детей попали под машину

Вчера утром в 8.25 в Харьюмаа в поселке Пеэтри рядом с перекрестком Мыйгу-теэ и Веэсааре-теэ 15-летнего велосипедиста сбил автомобиль Hyundai Santa Fe, которым управляла 32-летняя женщина. Подростка доставили в Таллиннскую детскую больницу. На нем не было велосипедного шлема.

Второй несчастный случай произошел в 16.57 в Харьюмаа в Сауэ на перекрестке Пярнсалу-теэ, Лехтметса-теэ и Вана-Нарва. Выехавший на проезжую часть 10-летний велосипедист не уступил дорогу автомобилю Toyota Avensis, за рулем которого был 27-летний мужчина. Пострадавшего доставили в Таллиннскую детскую больницу.