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Бывшая старейшина Пыхья-Таллинна избежала обвинений по делу о краже лаптопа

Rus.Postimees.ee
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Карин Таммемяги. | ФОТО: Sander Ilvest

Бывшая старейшина Пыхья-Таллинна Карин Таммемяги избежала уголовного преследования. Летом прошлого года столичная мэрия обвинила ее в краже лаптопа, но прокуратура признаков преступления на основании поданного заявления не нашла.

Уголовное дело закрыто в связи с отсутствием оснований для расследования, говорится в постановлении Пыхьяской окружной прокуратуры, передает портал Rus.err.

С заявлением в полицию 14 июня обратился исполняющий обязанности мэра Таллинна Таави Аас. По его словам, после увольнения с поста старейшины в феврале прошлого года Таммемяги не вернула городу лаптоп стоимостью свыше 1000 евро.

Сама Таммемяги сказала, что вернула все вещи и объяснила щекотливую ситуацию желанием мэрии повлиять на судебный процесс, в котором она оспаривает свое увольнение.

В суде первой инстанции бывшая старейшина городу проиграла. Срок подачи апелляции на это решение истекает сегодня.

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