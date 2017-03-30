СМИ узнали подробности уголовного дела об убийстве Вороненкова

Следствие ведется по ст. 105 (умышленное убийство) и ст. 222 УК (незаконный оборот оружия). При этом возбуждение уголовного дела оказалось возможным на основании ст. 12 УК. Согласно этой статье, против граждан другого государства, которые совершили преступление не в России, будет возбуждено уголовное дело, если преступление «направлено против интересов Российской Федерации либо гражданина Российской Федерации». Следствие посчитало, что против интересов России направлена позиция Киева о «российском следе» в этом преступлении.

При этом, как ранее сообщал СКР, Денис Вороненков на момент убийства оставался гражданином России из-за заведенного против него уголовного дела. Кроме того, заявления украинских властей о причастности Москвы к убийству, сделали это преступление и направленным «против интересов России».

СКР уже сформировал следственную группу в связи с убийством Вороненкова. В ближайшее время следователи планируют допросить родственников и знакомых экс-депутата, проживающих в России. В дальнейшем аналогичные запросы будут направлены на Украину.

Как пишет «Коммерсантъ», в оперативно-следственную бригаду включен следователь Денис Жаренов. Сотрудник правоохранительных органов по имени Денис Жаренов также расследует дело о мошенничестве в особо крупном размере, фигурантом которого является Вороненков. Издание указывает, что Жаренов помогает бригаде, при этом производство по делу об убийстве экс-депутата поручено другому следователю главного управления СКР.

«Коммерсантъ» пишет, что следователи не уведомили адвоката убитого бывшего депутата Андрея Гривцова о возбуждении уголовного дела по факту убийства, поскольку он представляет интересы Вороненкова только по делу о мошенничестве.

Экс-депутат Госдумы Денис Вороненков был застрелен в Киеве 23 марта. Киллер был смертельно ранен ответным огнем телохранителей. Как позднее выяснилось, убийцей Вороненкова оказался 28-летний Павел Паршов, который ранее служил в одном из украинских добровольческих батальонов в Донбассе. Сразу после убийства власти Украины заявили о причастности к преступлению российских спецслужб. В Кремле называли эту версию абсурдной.