Страшная авария в Техасе: в лобовом столкновении с участием автобуса погибли 13 человек

Тяжелое ДТП произошло на юго-западе американского штате Техас. Пассажирский автобус, в котором находились прихожане баптистской церкви, возвращавшиеся из трехдневной поездки в загородный лагерь, столкнулся на трассе с пикапом. Погибли 13 человек.
Столкновение произошло на 83 шоссе в городке Конкан, который находится примерно в 120 км к северу от Сан-Антонио. Местный телеканал News4 сообщает, что в автобусе ехали престарелые прихожане баптистской церкви, всего 14 человек. В пикапе находился только водитель, сообщает Newsru.com.
Причины катастрофы выясняются.
Официальные представители церкви First Baptist New Braunfels подтвердили информацию об аварии. Они сообщили, что на автобусе люди возвращались домой после трехдневного пребывания в загородном центре.
12 killed, 3 injured in #Texas church van-truck crash https://t.co/BYUzxxccIi pic.twitter.com/QLRvTUFsoI— KTVU (@KTVU) March 29, 2017
Church bus crashes near Texas' Garner State Park; multiple fatalities confirmed https://t.co/PIE3Qx7GM2 pic.twitter.com/3dYV5kjE7D— News 4 San Antonio (@News4SA) March 29, 2017