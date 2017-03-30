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Страшная авария в Техасе: в лобовом столкновении с участием автобуса погибли 13 человек

Rus.Postimees.ee
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Авария в Техасе. | ФОТО: /AP

Тяжелое ДТП произошло на юго-западе американского штате Техас. Пассажирский автобус, в котором находились прихожане баптистской церкви, возвращавшиеся из трехдневной поездки в загородный лагерь, столкнулся на трассе с пикапом. Погибли 13 человек.

Столкновение произошло на 83 шоссе в городке Конкан, который находится примерно в 120 км к северу от Сан-Антонио. Местный телеканал News4 сообщает, что в автобусе ехали престарелые прихожане баптистской церкви, всего 14 человек. В пикапе находился только водитель, сообщает Newsru.com.

Причины катастрофы выясняются.

Официальные представители церкви First Baptist New Braunfels подтвердили информацию об аварии. Они сообщили, что на автобусе люди возвращались домой после трехдневного пребывания в загородном центре.

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