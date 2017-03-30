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Эстония в огне: за сутки пожарные выезжали более 20 раз

Rus.Postimees.ee
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За минувшие сутки пожарные из разных регионов страны 22 раза выезжали на тушение горящей травы.

Об этом в четверг, 30 марта, сообщил Спасательный департамент, отметив, что наиболее крупное возгорание было зафиксировано в деревне Юлгасе в волости Йыэляхтме Харьюского уезда, где огнем было охвачено 10 гектаров сухой травы.

Спасатели предупреждают, что жечь сухую траву запрещено круглый год. Это наносит вред природе и окружающей среде. В результате такого пожара могут загореться дома и другое имущество.

"Если вы разводите костер, то нельзя его оставлять без присмотра. Под рукой должны быть средства для тушения пожара, и обязательно надо учитывать скорость ветра", – советуют спасатели.

Согласно законам ЭР, нарушителей запрета на сжигание прошлогодней травы ждет штраф до 800 евро или арест.

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