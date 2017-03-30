Сенат расследует вмешательство России в кампанию Трампа

Глава комитета, республиканец Ричард Бэрр и представитель партии демократов в комитете Марк Уорнер на совместной пресс-конференции в Вашингтоне заявили, что обе партии будут сообща проводить расследование. Они подчеркнули, что не допустят конфликта между партиями, как это произошло в палате представителей конгресса, передает Newsru.com.

На вопрос о том, есть ли уже какие-то результаты, Бэрр ответил, что расследование находится на начальном этапе. "Делать выводы уже сейчас было бы безумием", - добавил он. Дождаться итогов разбирательства сенатор предложил и журналисту, который поинтересовался, найдены ли улики против президента США Дональда Трампа. "Мы знаем, что вызов для нас - дать американскому народу ответ именно на этот вопрос", - сказал сенатор.

По словам Бэрра, вести расследование поручено семи профессиональным сотрудникам аппарата комитета, уже имеющим необходимые допуски к работе с секретной информацией, передает ТАСС. Они получили тысячи страниц документации и рассмотрели значительную их часть. До завершения работы по ознакомлению с документами остаются недели, сообщил сенатор.

В ходе расследования комитет планирует допросить 20 человек. Для пяти из них уже назначены даты собеседований. Фамилии и должности этих людей не уточнялись. Кроме того, несколько человек предложили дать показания добровольно. В частности, среди них назван советник президента США и его зять Джаред Кушнер.

В четверг, 30 марта, в сенатском спецкомитете по разведке открываются слушания по поводу расследования о предполагаемом вмешательстве РФ в выборы в США. "Это будут наши первые публичные слушания. Их цель заключается в том, чтобы разобраться, какие у России имеются возможности, на что они способны в плане влияния на выборы в глобальном масштабе, что Россия делала в прошлом... и что она делает сегодня как здесь у нас, так и по всему миру, наконец, что еще важнее, чего нам ждать в будущем", - пояснил Бэрр.

Как ранее было объявлено, в качестве свидетелей на предстоящие слушания приглашены бывший директор Агентства национальной безопасности и глава Киберкомандования ВС США отставной генерал Кит Александер, а также эксперты из вашингтонских исследовательских центров и частных компаний. Руководство разведки США и при прежней администрации Барака Обамы, и при правительстве Дональда Трампа ранее уже давало показания по этому же поводу в Конгрессе США, но не в сенатском комитете в рамках нынешнего расследования.

Бэрр подчеркнул, что организаторы слушаний стремятся усилить не только в (США), но и по всему миру осознание того, чем занимается Россия. "Мы настойчиво предлагаем эти данные прежде всего странам, стоящим на пороге выборов", - пояснил сенатор, упомянув о грядущих президентских выборах во Франции, первый тур которых пройдет 23 апреля.