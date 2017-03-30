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На озере Лахепера лопнула резиновая лодка: на борту было двое мужчин

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Marko Saarm/Sakala

Сегодня ночью едва не утонули двое мужчин на озере Лахепера в Тартумаа.

Сообщение об инциденте поступило в Кризисный центр в 00.16. На место выехали спасатели, скорая и пограничная служба.

Спасатели помогли доставить мужчин на берег, где их осмотрели работники скорой помощи.

По словам спасателей, на мужчинах не было спасательных жилетов, однако их удержали на воде до прибытия спасателей положенные внутрь курток плавсредства.

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