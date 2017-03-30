PPA нужен четвертый вертолет

По мнению Департамента полиции и погранохраны (PPA), государство могло бы купить авиаотряду четвертый вертолет, который позволил бы лучше обслуживать потребности государства.
По словам гендиректора PPA Эльмара Вахера, сейчас вертолеты авиаотряда обслуживают всю страну. «Четверть часов полета вертолетов составляют медицинские рейсы, ориентировочно 15 процентов — связанные с Силами обороны полеты, в том числе обеспечение готовности в рамках миссий НАТО», - сказал Вахер BNS.
По словам Вахера, с помощью используемых сейчас авиаотрядом трех вертолетов типа AW139 можно, с учетом циклов обслуживания, поддерживать в круглосуточном состоянии готовности один вертолет, а этого недостаточно для обслуживания всех потребностей государства. В качестве примера Вахер привел ситуацию, в которой PPA нужен вертолет для поисков на местности пропавшего человека, но одновременно нужно совершить медицинский рейс или гарантировать готовность вертолета к полету истребителей НАТО .
«Для того, чтобы поддерживать в состоянии круглосуточной готовности два вертолета, нужно приобрести четвертый вертолет и укомплектовать еще две команды», - сказал Вахер.
По подсчетам PPA, связанные с приобретением четвертого вертолета типа AW139 дополнительные расходы составили бы 24 млн евро, а для покупки более крупного вертолета потребовалось бы 32 млн евро.