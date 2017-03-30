PPA нужен четвертый вертолет

По словам гендиректора PPA Эльмара Вахера, сейчас вертолеты авиаотряда обслуживают всю страну. «Четверть часов полета вертолетов составляют медицинские рейсы, ориентировочно 15 процентов — связанные с Силами обороны полеты, в том числе обеспечение готовности в рамках миссий НАТО», - сказал Вахер BNS.

По словам Вахера, с помощью используемых сейчас авиаотрядом трех вертолетов типа AW139 можно, с учетом циклов обслуживания, поддерживать в круглосуточном состоянии готовности один вертолет, а этого недостаточно для обслуживания всех потребностей государства. В качестве примера Вахер привел ситуацию, в которой PPA нужен вертолет для поисков на местности пропавшего человека, но одновременно нужно совершить медицинский рейс или гарантировать готовность вертолета к полету истребителей НАТО .

«Для того, чтобы поддерживать в состоянии круглосуточной готовности два вертолета, нужно приобрести четвертый вертолет и укомплектовать еще две команды», - сказал Вахер.

По подсчетам PPA, связанные с приобретением четвертого вертолета типа AW139 дополнительные расходы составили бы 24 млн евро, а для покупки более крупного вертолета потребовалось бы 32 млн евро.