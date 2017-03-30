Через год в месте жесткого убийства продолжается кутеж до утра

Смертельная поножовщина произошла 20 марта прошлого года, когда в 4.29 в полицию поступило сообщение о том, что в баре ножевые ранения получили двое мужчин – 28 и 31 лет, сообщает Jarva Teataja.

Оба мужчины были доставлены в больницу, где 28-летний пострадавший позже умер. В качестве подозреваемого был задержан 20-летний Фредди.

Пайдеские власти сразу после инцидента устроили круглый стол с владельцами увеселительных заведений города и заявили, что хотят ограничить время работы баров. Бары пошли на встречу и были согласны закрывать заведения в четыре утра. Все, кроме бара Bucket.

Поскольку в аналогичной ситуации в Таллинне заведения дошли до суда, то власти Пайде решили не торопить события и посмотреть, чем закончится судебная тяжба.

В свою очередь хозяйка бара Анникки Саль аль Саллер заверяет, что с безопасностью в баре проблем нет. «Я всегда сама на месте и поддерживаю порядок в заведении», - отметила она.