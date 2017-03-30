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Хорошие новости для тех, кто хочет взять учебный кредит

BNS
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Деньги. Иллюстративное фото. | ФОТО: URMAS LUIK/PRNPM/EMF

Процент по гарантированным государством учебным кредитам должен быть менее пяти процентов, но поскольку действующий закон этого не позволяет, закон надо пересмотреть и переделать, считает министр финансов Свен Сестер.

«Я хочу, чтобы процент по учебным кредитам находился бы на разумном уровне. В нынешних рыночных условиях процент по гарантированным государством учебным кредитам, по моему представлению, должен быть менее пяти процентов, поскольку этот кредит выдается под государственные гарантии», - пояснил он в интервью BNS.

По словам министра финансов, действующий закон этого не позволяет, требуя от студента платить ровно пять процентов. «По этой причине закон следует пересмотреть и переделать. Это мы и собираемся выполнить вместе с Министерством образования и науки», - добавил министр.

По действующему Закону об учебных кредитах и пособиях, государство гарантирует выдающим такие кредиты банкам выплату как основной суммы кредита, так и процентов по нему. В свою очередь, получающий кредит должен платить по учебному кредиту интрессы в размере 5 процентов.

Правительство намерено обсудить изменения в этой системе на своем кабинетном совещании летом, после того, как министерства проведут соответствующий анализ и составят предложения.

В 2015 году коммерческие банки в Эстонии получили выплат процентов по кредитам на сумму почти в 7 млн евро; интерес к учебным кредитам, а также и доход от них год от года снижается.

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