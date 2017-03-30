Фото: оригинальный дом в Пыльвамаа ищет нового хозяина

В долине реки Пиуза, в сосновом лесу, находится необычный, очень своеобразный старый хутор. Его стоит если не купить, то хотя бы рассмотреть, считает Kodu.
Старый-то он старый, но все строения отремонтированы, а дизайн сделан в духе окружающей его природы. Комплекс состоит из деревянного дома, наполовину готового глиняного дома, деревянной сауны на берегу реки и уголка для летних посиделок в стиле пиузаских пещер.
Фото: KV.EE
Фото: KV.EE
Главный дом построен из дерева, но он весьма своеобразен: фольклорный стиль и экологические материалы создают оригинальную атмосферу. Пол на первом этаже сделан из смеси глины и овечьей шерсти, потолок второго этажа - из овечьей шерсти. Также в отделке использована штукатурка разного вида, а в гостиной - вообще глиняный диван!
Фото: KV.EE
Фото: KV.EE
Место, где находится эта недвижимость, в самом деле уникально: одни только столетние сосны совершенно бесценны!
Фото: KV.EE
Фото: KV.EE
На конкурсе "Самый красивый сельский дом Эстонии 2015" дом получил первую премию в номинации "Экодом".
Больше информации найдется на странице KV.EE.