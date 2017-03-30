Фото: оригинальный дом в Пыльвамаа ищет нового хозяина

Старый-то он старый, но все строения отремонтированы, а дизайн сделан в духе окружающей его природы. Комплекс состоит из деревянного дома, наполовину готового глиняного дома, деревянной сауны на берегу реки и уголка для летних посиделок в стиле пиузаских пещер.

Фото: KV.EE

Фото: KV.EE

Главный дом построен из дерева, но он весьма своеобразен: фольклорный стиль и экологические материалы создают оригинальную атмосферу. Пол на первом этаже сделан из смеси глины и овечьей шерсти, потолок второго этажа - из овечьей шерсти. Также в отделке использована штукатурка разного вида, а в гостиной - вообще глиняный диван!

Фото: KV.EE

Фото: KV.EE

Место, где находится эта недвижимость, в самом деле уникально: одни только столетние сосны совершенно бесценны!

Фото: KV.EE

Фото: KV.EE

На конкурсе "Самый красивый сельский дом Эстонии 2015" дом получил первую премию в номинации "Экодом".

Больше информации найдется на странице KV.EE.