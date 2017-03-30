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У известной сети спортивных магазинов большой долг по налогам

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Andres Haabu / Postimees

Согласно данным Налогово-таможенного департамента, у сети спортивных магазинов Rademar существует задолженность перед государством по налогам в размере 118 000 евро. При этом еще в декабре эта задолженность составляла 330 000 евро, пишет Äripäev.

«Долг уменьшается с каждым днем и сотрудничество (с департаментомред.) проходит хорошо», - отметил руководитель Rademar Маргус Юксар.

«Последние три зимы были тяжелые. А хорошие продажи зимой очень важны для магазинов, торгующих спортивными товарами», - отметил он.

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