У известной сети спортивных магазинов большой долг по налогам
30 марта 2017 г., 10:29
Согласно данным Налогово-таможенного департамента, у сети спортивных магазинов Rademar существует задолженность перед государством по налогам в размере 118 000 евро. При этом еще в декабре эта задолженность составляла 330 000 евро, пишет Äripäev.
«Долг уменьшается с каждым днем и сотрудничество (с департаментом – ред.) проходит хорошо», - отметил руководитель Rademar Маргус Юксар.
«Последние три зимы были тяжелые. А хорошие продажи зимой очень важны для магазинов, торгующих спортивными товарами», - отметил он.
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