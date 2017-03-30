В лесу Вырумаа поймали контрабандистов

Пограничники задержали на приграничной территории в волости Меремяэ троих мужчин с шестью контейнерами, в которых были сигареты без налоговой маркировки. Двое мужчин — граждане России, один имеет двойное гражданство. Возраст задержанных от 26 до 28 лет, сообщил пресс-секретарь Лыунаской префектуры.

Пограничники при помощи служебной собаки установили предполагаемое место нарушения границы, задержанных доставили для следственных действий в Выруский арестный дом.