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Lux Express увеличит число рейсов в Россию и откроет новую международную линию

BNS
Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Arno Saar / Õhtuleht

С 6 апреля Lux Express увеличит число автобусных рейсов Таллинн-Петербург-Таллинн, а с 1 июня на этом маршруте больше не будет автобусов Simple. Кроме этого, компания совместно с украинскими партнерами намерена открыть международную линию Таллинн-Киев.

Ежедневно из Петербурга и Таллинна будет отправляться по 8 автобусов. Общее количество рейсов на данном направлении в обе стороны в течение недели вместо прежних 100 будет составлять 110. С изменениями расписания можно познакомиться на сайте компании, сообщат Rus.err.ee.

Линия Таллинн-Киев

Кроме этого, автобусная компания Lux Express совместно с украинскими партнерами намерена открыть международную линию Таллинн-Киев, сообщает BNS.

"Фирма AS Lux Express Estonia и украинские автобусные компании PP "TVAD" ja PP "Avtotranzit" подписали соглашение об открытии международной автобусной линии Таллинн-Киев. Министерство транспорта Украины лицензию на открытие линии уже выдало», - написала директор сети линий Lux Express Estonia Инес Пенса в письме в Министерство экономики и коммуникаций Эстонии.

Предприятие намерено вывести на новую линию 48-местные автобусы, которые будут работать на линии Таллинн-Киев четыре раза в неделю.

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