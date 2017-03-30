Ученые ТУ разработали вакцину от опасного заболевания

Вирусы Чикунгунья и Зика происходят из одного региона и их распространяют те же виды комаров, сообщили BNS в ТУ. Похожи и симптомы заболевания: высокая температура, сильная головная боль и обширная сыпь.

Хотя люди долгое время не интересовались вирусной лихорадкой Чикунгунья, вирус, который стал массово распространяться в 2005 году, считается самым важным альфавирусом в мире, а вызванная им лихорадка считается более серьезным вирусным заболеванием, чем та, которую вызывает вирус Зика.

Человека, зараженного вирусом Чикунгунья, может ждать не менее двух или трех недель больницы и несколько лет сильных болей в суставах. Воспаление поражает прежде всего суставы запястья, пальцев, колен и прочие суставы конечностей.

Ученые ТУ в сотрудничестве с коллегами из Швеции, Великобритании, Франции, Германии, Испании, Австралии и Сингапура создали одну из немногих кандидат-вакцин от вируса Чикунгунья, которая дала исключительно хорошие результаты в испытаниях на мышах и обезьянах.