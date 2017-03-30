Сарапуу назвала задачу первостепенной важности

Сарапуу сказала, что экс-премьер, реформист Андрус Ансип может критиковать план государственной реформы, но в этом случае, он точно также должен критиковать и то, что сейчас происходит на периферии, проблемой которой годами не занималось прошлое правительство.

«Если мы говорим об эффективности, то как назвать то, что наши уездные центры просто вымирают? Школы и детские дома полупустые, потому что вся молодежь и молодые семьи уехали в Таллинн или вообще, покинули страну в поисках лучшей жизни. Интерес предпринимателей к тому, чтобы инвестировать и вкладывать средства в развитие небольших городов равно нулю, а денег от продажи квартиры где-нибудь на периферии едва хватит на то, чтобы внести первый взнос за аренду квартиры в Таллинне.» - привела Сарапуу актуальные примеры из жизни.

Политик добавила также, что государственная реформа слишком необходима, чтобы просто назвать ее деятельностью для галочки.

«Главной задачей нынешнего правительства является исправление тех ошибок и той ситуации, в которой мы оказались благодаря стилю управления государством Партии реформ последние 19 лет. Это первостепенная задача – либо сейчас, либо никогда.» - сказала Сарапуу, по мнению которой любая реформ, в том числе и государственная – это процесс, который не проходит безболезненно и просто, но он крайне необходим.

Председатель фракции добавила также, что правительству, возглавляемому центристом Юри Ратасом было бы проще закрыть глаза на все проблемы и почивать на лаврах. Но так наша страна никуда не продвинется, поэтому необходимо действовать не завтра, а уже сегодня. Депутат Сарапуу напомнила также, что согласно плану правительства, рабочие места, которые будут переведены из Таллинна в другие города, по своей специфике не зависят от своего расположения и вполне могут находится за пределами столицы.

«Качество работы от этого точно не пострадает» - добавила Сарапуу.