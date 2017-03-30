НАТО ищет актеров, которые будут изображать русских в ходе учений

В описании объявления говорится, что соискателям предстоит исполнять небольшие роли персонажей из числа гражданского населения, например фермеров, владельцев магазинов или главу города в Афганистане, во время учений, которые пройдут на американском полигоне Хоэнфельс в Баварии (между Нюрнбергом и Регенсбургом) в апреле, сообщает портал Newsru.com.

Отмечается, что там будет построено до десяти деревень, состоящих примерно из 10-30 домов. Соискателям предстоит жить на этом полигоне, чтобы создать для американских военных условия, максимально приближенные к реальным, и обеспечить их оптимальную подготовку к зарубежным миссиям.

Покидать территорию полигона в период учений статистам не разрешат, также как и пользоваться мобильными телефонами и прочими гаджетами. Кроме того, им строго запрещено употреблять алкоголь.

От претендентов требуется хорошее знание русского, английского и немецкого языков. Преимуществом будет также знание польского и немецкого. Кроме того, кандидаты должны быть ответственными, стрессоустойчивыми, гибкими и уметь работать в команде.

Для каких именно учений понадобились русские, из описания вакансии не ясно. Указано лишь, что люди нужны к 26 апреля.