Опасные маневры в Тарту: водитель автобуса не выдержал и устроил разборки посреди дороги

По предварительной информации, водитель автобуса ехал по улице Тяхе в левом ряду и начал поворачивать влево. В это же время в правом ряду ехал автомобиль Volkswagen, водитель которого также хотел повернуть влево. Как утверждает водитель, с этого ряда можно было ехать либо прямо, либо поворачивать вправо.

Как сообщила пресс-секретарь Лыунаской префектуры Келли Вирк, поскольку у водителя автобуса создалось впечатление, что водитель Volkswagen совершает опасные маневры и вот-вот врежется в бок автобуса, он посигналил и поехал дальше. После этого водитель Volkswagen, последовавший за автобусом, прибавил скорости. Вскоре оба водителя остановились на улице Тяхе, вышли из машин и начали выяснять отношения, оскорбляя и угрожая друг другу.

К согласию им прийти не удалось, поэтому на место была вызвана полиция, которая занялась выяснением обстоятельств произошедшего.