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Опасные маневры в Тарту: водитель автобуса не выдержал и устроил разборки посреди дороги

Rus.Postimees.ee
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Полиция. Фото иллюстративное | ФОТО: Elmo Riig / Sakala

Во вторник вечером в Тарту на улице Тяхе произошли дорожные разборки между автомобилистом и водителем автобуса уездных линий, пишет Tartu Postimees.

По предварительной информации, водитель автобуса ехал по улице Тяхе в левом ряду и начал поворачивать влево. В это же время в правом ряду ехал автомобиль Volkswagen, водитель которого также хотел повернуть влево. Как утверждает водитель, с этого ряда можно было ехать либо прямо, либо поворачивать вправо.

Как сообщила пресс-секретарь Лыунаской префектуры Келли Вирк, поскольку у водителя автобуса создалось впечатление, что водитель Volkswagen совершает опасные маневры и вот-вот врежется в бок автобуса, он посигналил и поехал дальше. После этого водитель Volkswagen, последовавший за автобусом, прибавил скорости. Вскоре оба водителя остановились на улице Тяхе, вышли из машин и начали выяснять отношения, оскорбляя и угрожая друг другу.

К согласию им прийти не удалось, поэтому на место была вызвана полиция, которая занялась выяснением обстоятельств произошедшего.

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