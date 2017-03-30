Без России в расследовании дела об отмывании денег не обойтись

«Мы застряли из-за одного государства, которое уже с 2014 года не дает никакой информации», - объяснила государственный прокурор Эве Олеск причину, почему с того времени, как общественность узнала об участии банков и предприятий Эстонии в предполагаемой схеме отмывания денег, не было возбуждено уголовного дела ни против одного из участников этой истории.

Государство, о котором говорит прокурор, это – наш восточный сосед, Россия. Как бы странно это ни было, но международному расследованию препятствуют государственные учреждения именно той страны, откуда выводились деньги. И Эстония тут не одинока: с такой же проблемой столкнулись следственные органы Латвии и Молдавии.

Олеск объяснила, что будь у нас достаточно доказательств, в отношении эстонских банков можно было бы возбудить уголовное дело по статье о пособничестве в отмывании денег.

Если помните, Postimees писал, что если через Swedbank и SEB прошло в 40 раз меньше денег, то банк Danske превратился в настоящую трубу для черных денег, через которую прокачали почти 1,2 миллиарда долларов. Danske и не пытался ограничивать сделки, хотя поток денег из Молдавии банк должен был видеть. Это подтверждает и статистика Банка Эстонии: еще в 2012 году в Эстонию откуда-то оттуда поступили 75 миллионов долларов, а год спустя уже 385 миллионов.

Теперь банки признали, что подозрение в отмывании денег было одной из причин, почему потеряли работу бывший руководитель Danske Айвар Рехе и бывшее руководство Versobank. Кроме того, в Эстонии есть пара десятков предприятий, в руководстве которых есть как граждане Эстонии, так и россияне, на чьи счета поступили почти 28 миллионов долларов, как предполагается, черных денег. Больше всего денег в Эстонии получила фирма Green Rocsha OÜ, на чьем счете приземлились переводами итого 16,4 миллиона долларов.

Олеск говорит, что этих доказательств все же не достаточно для возбуждения уголовного дела: «Да, сделки происходили, и мы считаем, что они были незаконными, но состава преступления ни в 2014, ни в 2017 отмывания денег нет».

Нужно знать происхождение денег

Для возбуждения уголовного дела должно было доказано предварительной преступление, то есть изначально незаконное происхождение денег: «В случае каждого перевода нужно знать, в ходе какого преступления они получены, и когда оно было совершено. И до тех пор, пока у нас нет этих данных, трудно говорить о содействии в отмывании денег. Если мы говорим об информации Бюро информации об отмывании денег (RAB), то на самом деле отсюда мы не получили никаких адекватных данных о незаконном происхождении денег».

Установить это могут только следственные органы России, которые, однако, не помогали ни Латвии, ни Молдавии, да и, на самом деле, ни одной другой стране, которую задействовали в этой схеме отмывания денег.

Например, неделю назад спикер молдавского парламента признал, что его государство не получило из России ни одного ответа на ходатайства о предоставлении правовой помощи в рамках расследования дела об отмывании денег. Напротив – ФСБ всячески мешает работе следователей Молдавии.