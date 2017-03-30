Без России в расследовании дела об отмывании денег не обойтись

Несмотря на то, что, используя российскую схему по отмыванию денег через Эстонию, были легализованы рекордные 1,6 миллиарда долларов США, а местные банки признали нарушение правил, ни им, ни получившим черные деньги эстонским предприятиями, судя по всему, уголовное преследование не грозит.
«Мы застряли из-за одного государства, которое уже с 2014 года не дает никакой информации», - объяснила государственный прокурор Эве Олеск причину, почему с того времени, как общественность узнала об участии банков и предприятий Эстонии в предполагаемой схеме отмывания денег, не было возбуждено уголовного дела ни против одного из участников этой истории.
Государство, о котором говорит прокурор, это – наш восточный сосед, Россия. Как бы странно это ни было, но международному расследованию препятствуют государственные учреждения именно той страны, откуда выводились деньги. И Эстония тут не одинока: с такой же проблемой столкнулись следственные органы Латвии и Молдавии.
Олеск объяснила, что будь у нас достаточно доказательств, в отношении эстонских банков можно было бы возбудить уголовное дело по статье о пособничестве в отмывании денег.
Если помните, Postimees писал, что если через Swedbank и SEB прошло в 40 раз меньше денег, то банк Danske превратился в настоящую трубу для черных денег, через которую прокачали почти 1,2 миллиарда долларов. Danske и не пытался ограничивать сделки, хотя поток денег из Молдавии банк должен был видеть. Это подтверждает и статистика Банка Эстонии: еще в 2012 году в Эстонию откуда-то оттуда поступили 75 миллионов долларов, а год спустя уже 385 миллионов.
Теперь банки признали, что подозрение в отмывании денег было одной из причин, почему потеряли работу бывший руководитель Danske Айвар Рехе и бывшее руководство Versobank. Кроме того, в Эстонии есть пара десятков предприятий, в руководстве которых есть как граждане Эстонии, так и россияне, на чьи счета поступили почти 28 миллионов долларов, как предполагается, черных денег. Больше всего денег в Эстонии получила фирма Green Rocsha OÜ, на чьем счете приземлились переводами итого 16,4 миллиона долларов.
Олеск говорит, что этих доказательств все же не достаточно для возбуждения уголовного дела: «Да, сделки происходили, и мы считаем, что они были незаконными, но состава преступления ни в 2014, ни в 2017 отмывания денег нет».
Нужно знать происхождение денег
Для возбуждения уголовного дела должно было доказано предварительной преступление, то есть изначально незаконное происхождение денег: «В случае каждого перевода нужно знать, в ходе какого преступления они получены, и когда оно было совершено. И до тех пор, пока у нас нет этих данных, трудно говорить о содействии в отмывании денег. Если мы говорим об информации Бюро информации об отмывании денег (RAB), то на самом деле отсюда мы не получили никаких адекватных данных о незаконном происхождении денег».
Установить это могут только следственные органы России, которые, однако, не помогали ни Латвии, ни Молдавии, да и, на самом деле, ни одной другой стране, которую задействовали в этой схеме отмывания денег.
Например, неделю назад спикер молдавского парламента признал, что его государство не получило из России ни одного ответа на ходатайства о предоставлении правовой помощи в рамках расследования дела об отмывании денег. Напротив – ФСБ всячески мешает работе следователей Молдавии.
Генеральный прокурор Молдавии Юрий Гараб сказал Reuters, что в течение последних пары месяцев российские спецслужбы оказали давление на 25 молдавских чиновников, задействованных в расследовании дела об отмывании денег. В качестве заявления протеста на дипломатическом уровне, на этой неделе Молдавия бойкотирует встречу парламентариев стран СНГ в Петербурге.
По словам прокурора Олеск, нельзя назвать хорошим и обмен информацией с Молдавией, через которую на запад была отправлена большая часть денег: «И хотя там имеется 15 уголовных дел, желание делиться информацией у них прохладное. Они могли это сделать еще в 2014 году, но ни разу не обратились к нам с официальным запросом». До сих пор Государственная прокуратура Эстонии не получила из-за рубежа ни одного ходатайства о предоставлении правовой помощи.
По словам Олеск, в бюро информации об отмывании денег, работающее при Центральной криминальной полиции, за эти годы поступило много информации об отмывании денег от партнеров из-за рубежа, однако, в этой схеме нет главного звена – России.
В Центральной криминальной полиции Postimees сказали, что RAB узнал о движении денег из Молдовы еще весной 2014 года, когда из зарубежных стран начали поступать первые запросы. Информации обо всей схеме не поступило ни разу, зато в разные годы поступали данные об отдельных лицах.
Масштабы схемы удивили
Поскольку сделки уже были совершены, а деньги ушли из Эстонии, то у RAB не было оснований вводить ограничения на счета задним числом. ЦеКриПо помогла иностранным государствам отследить движение денег в Эстонии, но реальный масштаб схемы стал и для них сюрпризом.
Примерно в то же время, историю с предписаниями начала только что завершившая проверку в Danske Финансовая инспекция. По словам руководителя инспекции Килвара Кесслера, из-за специфики его учреждения он не может уточнить, как и когда точно они получили информацию о возможной связи эстонских банков с отмыванием денег. В предписании инспекции штрафа для Danske не было, но, по оценке Кесслера, призыв к наведению порядка стал для них более эффективным наказанием, поскольку им, по сути, запретили сотрудничать со всеми клиентами, связанными с этой историей.
Чуть позже инспекция начала проверку и в Versobank, которому теперь уже выставлено три предписания. По словам Кесслера, они присматривают и за другими банками, причем, постоянно, а не во время работы над одним уголовным делом. Поэтому можно считать, что эта история еще не завершена.
По словам государственного прокурора Олеска, поворот в международном расследовании может произойти в том случае, если недостающие доказательства появятся в ходе уголовного производства какого-то другого государства: «Например, если в Латвии дело дойдет до суда. Но если Россия не сотрудничает с Эстонией, она не будет сотрудничать и с Латвией».
Главные вклады в дело с отмыванием денег банков Danske Versobank установлены и заключаются в том, что они не достаточно внимательно отслеживали поступления денег из России и Молдавии, и не выясняли информацию о своих клиентах.
Работа международного консорциума расследующих журналистов OCCRP показывает, что эстонские банки Danske и Versobank, к сожалению, не были исключением. Возможность проведения таких переводов в эстонском представительстве банка Danske было частью бизнес-модели, и по тому же пути пошли большинство содействовавших движению черных денег банков. Например, Финансовая инспекция Дании оштрафовала несколько банков, в числе которых, Deutsche Bank, за нарушение правил по борьбе с отмыванием денег. Расследование установило, что лишь один банк – находящийся в Словении банк Nova Ljubljanska Banka – получивший перевод вовремя признал пришедшие из Молдавии в 2012-2013 годах деньги подозрительными и выполнил все требования по борьбе с отмыванием денег.
В производстве Европейской комиссии и совета сейчас находится предложение Европейского Парламента, в случае принятия которого во всех странах-членах ЕС будет создан открытый регистр обо всех окончательных получателях прибыли с финансовых сделок. Во многих странах, например, в Великобритании, надеются получить от этого большую помощь в предотвращении появления в дальнейшем таких вот схем по отмыванию денег.
Как работала глобальная схема?
- Между двумя полочными фирмами, принадлежащими тому, кто отмывает деньги, заключается фиктивный договор о кредите. Поручителем выступает российское предприятие, в руководстве которого есть гражданин Молдавии, а владелец которой заинтересован в движении денег на запад.
- Получившая кредит полочная фирма не возвращает его.
- Кредитор подает в суд на поручителя в молдавский суд, который взыскивает с него деньги.
- Российское предприятие переводит сумму на счет в Moldindconbank скрытого иностранного предприятия или на счета находящегося в Латвии Trasta komercbanka.
- Из последнего, для запутывания следов, деньги переводятся на счета сотен скрытых фирм по всему миру, в итоге, добравшись до налогового рая, где реальный получатель прибыли так и остается в тени.
Схема по отмыванию денег в числах
- В 2011-2014 года было отмыто более 20 миллиардов долларов США, выведенных из России.
- Из них почти 1,6 миллиарда, предположительно, прошли через эстонские банки.
- Для отмывания денег было сделать 70 000 банковских переводов по всему миру.
Последствия
Молдавия
Генеральный прокурор Молдавии возбудил уголовное дело против 16 судей, которые подтверждали фиктивные договоры о кредитах. 14 уголовных дел дошли до суда. Четверо работников государственного банка получили обвинения в неисполнении своих обязанностей, а девять работников Moldonconbank находятся под следствием.
Великобритания
Член парламента Симон Кирби должен быть отвечать на вопросы о возможной причастности британских банков к отмыванию денег и признал, что деятельность банков должны расследовать местная Финансовая инспекция и Государственная следственная агентура Великобритании NCA.
Швейцария
Государственная финансовая инспекция FINMA сообщила, что ведет расследование предполагаемого участие 45 швейцарских банков в отмывании российских денег.
Дания
Премьер-министр Ларс Расмуссен сказал на национальном телеканале, что участие Дании в отмывании денег – это стыдно: «Это огорчает меня и злит».
Литва
Два члена Сейма пообещали инициировать законопроект, ужесточающий штрафы для участников и подельников в отмывании денег, в том числе, и для банков.
Латвия
Министерство финансов Латвии начало расследование, чтобы выяснить участие финансовых предприятий в отмывании денег. Кроме того, прекращена деятельность Trasta komercbanka, а под следствием находятся местные отделения банков Danske и Nordea.
Эстония
В результате расследования Postimees, банки признали, что подозрение в отмывании денег стало одной из причин, почему потеряли работу бывший руководитель эстонского филиала банка Danske Айвар Рехе и руководитель банка Versobank Рихо Расманн. В начале марта Министерство финансов отправило на согласование новую редакцию Закона о воспрепятствовании в отмывании денег и терроризму. Поскольку речь идет о принятии евродирективы, то у законотворцев есть возможность взвесить, насколько можно повысить штрафы за возможное нарушение закона. Инспекция хочет поднять предельную планку с нынешних 400 000 евро (в то время предельный штраф был 32 000 евро) до пяти миллионов евро, как это и предусмотрено директивой. В поддержку ужесточения наказания выступил и реформист, бывший министр финансов Айвар Сырд, по оценке которого, случившееся подрывает стабильность финансового сектора и угрожает экономике страны.