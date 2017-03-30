Дорожные камеры смогут фиксировать пользование телефоном за рулем

«Сейчас закон не позволяет это делать. Но, поскольку все больше функций надзора переходит техническим приборам, это тема на ближайшее будущее, и когда-нибудь это станет возможно», - сказал на организованной Департаментом шоссейных дорог пресс-конференции Калмер Тикерпе из бюро профилактики и делопроизводства PPA.

По словам Тикерпе, в Германии уже используют для назначения наказаний информацию со снимков дорожных камер — например, если водитель превысил скорость и в то же время не был пристегнут или говорил за рулем по мобильному телефону, за все это ему также назначают наказание.

Департамент шоссейных дорог запустил кампанию «Если ведешь, веди», которая стремится напомнить водителям, как опасно заниматься за рулем чем-то посторонним. Кампания завершится 5 апреля организованным департаментом шоссейных дорог и департаментом полиции и погранохраны государственным днем без мобильных телефонов.

В прошлом году PPA зарегистрировал 1413 нарушений ПДД, заключавшихся в пользовании мобильным телефоном. По закону, водителю запрещено за рулем заниматься чем-либо, что может помешать вождению или правильной оценке дорожных условий, в том числе пользоваться мобильным телефоном без освобождающего руки устройства или во время движения автомобиля держать телефон в руках. По данным исследования, из-за посторонних занятий за рулем в Эстонии в день происходит в среднем 2,1 ДТП. Кроме того, в 2016 году 33 процента водителей из-за рассеянного внимания попали в опасные ситуации — выехали с полосы движения, не заметили светофор или дорожный знак, внезапно притормозили, чтобы не врезаться в ехавший впереди автомобиль, заблудились, не заметили пешехода или велосипедиста.