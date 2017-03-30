Смотрите галерею: продается шикарная вилла известного спортсмена

Слухи, что 29-летний спортсмен планирует покинуть клуб, распространяются с начала года. А теперь, когда выяснились его намерения относительно недвижимости, об этом заговорили с новой силой.

Фото: Scanpix/Caters News Agency

За свой солидный особняк Феллайни хочет получить 2,3 млн фунтов стерлингов. Дом был куплен в 2014, когда футболист только перешел из "Эвертона" в "Манчестер Юнайтед".

Фото: Scanpix/Caters News Agency

В этом же доме ранее жил Алан Болл, а соседний принадлежал легенде английского футбола Райану Гиггзу.

Фото: Scanpix/Caters News Agency

Кроме спален, в доме, который находится в приватном зеленом месте, есть кинотеатр, бассейн, джакузи и тренажерный зал.