Смотрите галерею: продается шикарная вилла известного спортсмена

Маруан Феллайни-Баккиуи — бельгийский футболист марокканского происхождения, полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Бельгии, выставил на продажу свою виллу с шестью спальнями.
Слухи, что 29-летний спортсмен планирует покинуть клуб, распространяются с начала года. А теперь, когда выяснились его намерения относительно недвижимости, об этом заговорили с новой силой.
Фото: Scanpix/Caters News Agency
За свой солидный особняк Феллайни хочет получить 2,3 млн фунтов стерлингов. Дом был куплен в 2014, когда футболист только перешел из "Эвертона" в "Манчестер Юнайтед".
Фото: Scanpix/Caters News Agency
В этом же доме ранее жил Алан Болл, а соседний принадлежал легенде английского футбола Райану Гиггзу.
Фото: Scanpix/Caters News Agency
Кроме спален, в доме, который находится в приватном зеленом месте, есть кинотеатр, бассейн, джакузи и тренажерный зал.