В аэропорту Домодедово пожарная машина врезалась в группу пешеходов: один погиб, четверо в реанимации
30 марта 2017 г., 12:24
В Москве на Аэропортовском шоссе в районе аэропорта "Домодедово" пожарная машина аэропорта наехала на группу пешеходов.
В результате один человек погиб, семеро пострадали, четверо из них находятся в реанимации, сообщает Интерфакс.
Причиной ДТП на территории московского аэропорта Домодедово мог стать гипертонический криз у водителя пожарной машины, принадлежащей пожарной охране аэропорта. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и следователи СК, которые устанавливают причины случившегося.