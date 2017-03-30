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В аэропорту Домодедово пожарная машина врезалась в группу пешеходов: один погиб, четверо в реанимации

Rus.Postimees.ee
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Аэропорт "Домодедово". | ФОТО: Scanpix

В Москве на Аэропортовском шоссе в районе аэропорта "Домодедово" пожарная машина аэропорта наехала на группу пешеходов.

В результате один человек погиб, семеро пострадали, четверо из них находятся в реанимации, сообщает Интерфакс.

Причиной ДТП на территории московского аэропорта Домодедово мог стать гипертонический криз у водителя пожарной машины, принадлежащей пожарной охране аэропорта. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и следователи СК, которые устанавливают причины случившегося.

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