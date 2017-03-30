Транспортный налог: владельцам фургонов придется платить 500 евро в год

Правительство одобрило закон, регулирующий плату за использование дорог, которая будет взиматься с владельцев грузовых автомобилей. Согласно этому закону, под налог будут подпадать ездящие на общественных дорогах грузовые автомобили массой более 3,5 тонн (категории N2 и N3).
Согласно законопроекту, плата за использование дороги будет зависеть от полной массы грузовика вместе с прицепом, от количества осей грузовика и от класса опасности выхлопных газов, сообщило правительство.
Например, дневная плата за грузовик общей массой от 3,5 до 12 тонн составит, согласно законопроекту, 9 евро, а годовая плата - 500 евро.
За грузовик массой от 12 тонн и выше нужно будет платить 10-12 евро в день, а за год - 600 - 1300 евро.
Платить можно будет не только за день или за год, но и за неделю, месяц или квартал.
Поскольку ставка платы за использование дорог будет зависеть и от класса опасности выхлопных газов, грузовикам, которые меньше загрязняют окружающую среду, нужно будет платить меньше.
По прогнозам правительства, установление платы за использование дорог принесло бы в государственный бюджет почти 17 млн евро в год.
Надзором за внесение платы за использование дорог займутся Департамент полиции и погранохраны и Налогово-таможенный департамент.
Согласно законопроекту, плата за использование дорог для водителей грузовиков будет введена начиная с 1 января 2018 году. Полученные доходы, согласно предложению, пойдут на поддержание транспортной инфраструктуры.