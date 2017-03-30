Транспортный налог: владельцам фургонов придется платить 500 евро в год

Согласно законопроекту, плата за использование дороги будет зависеть от полной массы грузовика вместе с прицепом, от количества осей грузовика и от класса опасности выхлопных газов, сообщило правительство.

Например, дневная плата за грузовик общей массой от 3,5 до 12 тонн составит, согласно законопроекту, 9 евро, а годовая плата - 500 евро.

За грузовик массой от 12 тонн и выше нужно будет платить 10-12 евро в день, а за год - 600 - 1300 евро.

Платить можно будет не только за день или за год, но и за неделю, месяц или квартал.

Поскольку ставка платы за использование дорог будет зависеть и от класса опасности выхлопных газов, грузовикам, которые меньше загрязняют окружающую среду, нужно будет платить меньше.

По прогнозам правительства, установление платы за использование дорог принесло бы в государственный бюджет почти 17 млн евро в год.

Надзором за внесение платы за использование дорог займутся Департамент полиции и погранохраны и Налогово-таможенный департамент.

Согласно законопроекту, плата за использование дорог для водителей грузовиков будет введена начиная с 1 января 2018 году. Полученные доходы, согласно предложению, пойдут на поддержание транспортной инфраструктуры.