Врачей подозревают в выдаче липовых справок для оформления инвалидности за взятку

Поскольку народ в Йыгевамаа небогат, суммы предполагаемых взяток врачам были скромными.

В центре расследования Postimees находится центр семейных врачей Торма, который возглавляет семейный врач Юлия Сакс-Маасалу. Кроме того, полиция подозревает работающего в подчиненному тому же центру медпункте Садала семейного врача, который по совместительству работает неврологом в Йыгеваской больнице. Также в поле зрения полиции оказались руководитель оздоровительного центра Муствеэ, по совместительству работающий рентгенологом в Йыгеваской больнице, и один тартуский психиатр. Все имена журналистам известны. Ни один из подозреваемых не был взят под стражу, все они продолжают работать.

Трех врачей подозревают в том, что в прошлом году они предоставили Департаменту социального страхования неверные данные о состоянии здоровья пациентов, чтобы государство выплатило тем пенсию по нетрудоспособности. Одного из врачей подозревают в посредничестве взятки.

Согласно подозрению, врачи диагностировали у людей, ходатайствовавших о пенсии по нетрудоспособности, различные заболевания, хотя некоторые пациенты даже не были у них на приеме. В случае некоторых пациентов врачи, по данным Центральной криминальной полиции, подделали описания симптомов и диагностировали заболевания, которых у пациентов не было или же они не были столь серьезны.

Семейный врач волости Торма Юлия Сакс-Маасалу подтвердила вчера, что ее подозревают в посредничестве взятки. “Я полтора часа давала показания, - сказала она. – Сейчас мы только составили протокол, сказали, что все еще в стадии обработки. Они не знали эту систему, и я объяснила им, как это (пенсия по нетрудоспособности. – прим. ред.) на самом деле оформляется и почему там стоит только моя подпись. Я объяснила, как это проходит через компьютер. Они не знали, у них не было ни малейшего представления, как все это происходит”.

По словам лыунаского окружного прокурора Марге Пюсс, на основании данных, собранных в ходе следствия, можно считать, что необходимые справки выдавались пациентам за взятку. “По данным следствия, пенсию по нетрудоспособности без оснований получили несколько человек, собранная информация дает основания считать, что число таких людей может быть и больше”, - сказала Пюсс. К Департаменту социального страхования у прокуратуры претензий нет, они принимали решения на основании информации от врачей.

По словам окружного прокурора, суммы взяток были невелики: “На основании установленных на данный момент фактов можно сказать, что суммы были не очень велики”, - сказала она. Пюсс добавила, что на данный момент известно о нескольких случаях взяток: “Но есть основания считать, что их число может увеличиться”.

Старый и новый порядок

По данным источника из числа врачей, полиция изучает данные о нетрудоспособности, поданные в Департамент соцстрахования в конце прошлого года. С января этого года вступила в силу реформа, при которой оценивается не инвалидность, а трудоспособность людей, причем делается это не так, как раньше. Уже с середины прошлого года инвалидность больше нельзя было назначать по прежним правилам человеку, который ходатайствовал о пенсии по нетрудоспособности впервые.