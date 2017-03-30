Врачей подозревают в выдаче липовых справок для оформления инвалидности за взятку

В Эстонии насчитывается около 96 000 пенсионеров по нетрудоспособности, однако предъявленные Центральной криминальной полицией подозрения трем врачам в Йыгевамаа и одному в Тарту дают основания предположить, что далеко не все они столь немощны, как заверяли врачи.
Поскольку народ в Йыгевамаа небогат, суммы предполагаемых взяток врачам были скромными.
В центре расследования Postimees находится центр семейных врачей Торма, который возглавляет семейный врач Юлия Сакс-Маасалу. Кроме того, полиция подозревает работающего в подчиненному тому же центру медпункте Садала семейного врача, который по совместительству работает неврологом в Йыгеваской больнице. Также в поле зрения полиции оказались руководитель оздоровительного центра Муствеэ, по совместительству работающий рентгенологом в Йыгеваской больнице, и один тартуский психиатр. Все имена журналистам известны. Ни один из подозреваемых не был взят под стражу, все они продолжают работать.
Трех врачей подозревают в том, что в прошлом году они предоставили Департаменту социального страхования неверные данные о состоянии здоровья пациентов, чтобы государство выплатило тем пенсию по нетрудоспособности. Одного из врачей подозревают в посредничестве взятки.
Согласно подозрению, врачи диагностировали у людей, ходатайствовавших о пенсии по нетрудоспособности, различные заболевания, хотя некоторые пациенты даже не были у них на приеме. В случае некоторых пациентов врачи, по данным Центральной криминальной полиции, подделали описания симптомов и диагностировали заболевания, которых у пациентов не было или же они не были столь серьезны.
Семейный врач волости Торма Юлия Сакс-Маасалу подтвердила вчера, что ее подозревают в посредничестве взятки. “Я полтора часа давала показания, - сказала она. – Сейчас мы только составили протокол, сказали, что все еще в стадии обработки. Они не знали эту систему, и я объяснила им, как это (пенсия по нетрудоспособности. – прим. ред.) на самом деле оформляется и почему там стоит только моя подпись. Я объяснила, как это проходит через компьютер. Они не знали, у них не было ни малейшего представления, как все это происходит”.
По словам лыунаского окружного прокурора Марге Пюсс, на основании данных, собранных в ходе следствия, можно считать, что необходимые справки выдавались пациентам за взятку. “По данным следствия, пенсию по нетрудоспособности без оснований получили несколько человек, собранная информация дает основания считать, что число таких людей может быть и больше”, - сказала Пюсс. К Департаменту социального страхования у прокуратуры претензий нет, они принимали решения на основании информации от врачей.
По словам окружного прокурора, суммы взяток были невелики: “На основании установленных на данный момент фактов можно сказать, что суммы были не очень велики”, - сказала она. Пюсс добавила, что на данный момент известно о нескольких случаях взяток: “Но есть основания считать, что их число может увеличиться”.
Старый и новый порядок
По данным источника из числа врачей, полиция изучает данные о нетрудоспособности, поданные в Департамент соцстрахования в конце прошлого года. С января этого года вступила в силу реформа, при которой оценивается не инвалидность, а трудоспособность людей, причем делается это не так, как раньше. Уже с середины прошлого года инвалидность больше нельзя было назначать по прежним правилам человеку, который ходатайствовал о пенсии по нетрудоспособности впервые.
Однако до конца года свою нетрудоспособность на срок до двух лет могли продлить люди, у которых она была установлена ранее. Поэтому возникает вопрос, были ли и в предыдущих случаях установления нетрудоспособности представлены ложные данные или же на тот раз степень инвалидности попытались представить выше, чем ранее. Инвалидность было необходимо подтверждать через каждые два года.
“У некоторых людей инвалидность была установлена еще двумя годами ранее, но у большинства – четыре или шесть лет назад, - пояснил источник. – Поэтому возникает вопрос, были ли ложные данные представлены два года, четыре или шесть лет назад”.
Назначение инвалидности проходило так, что человек обращался к семейному врачу, а тот в свою очередь консультировался с врачами-специалистами. В поле зрения полиции попали и те, и другие. Затем данные отправлялись Департаменту соцстрахования, и хотя и там данные изучает эксперт, как правило предоставленные данные утверждались и назначалась пенсия по нетрудоспособности.
Так, например, семейный врач из медпункта Садала, по данным источника, ездил к тартускому психиатру, чтобы уточнить детали психиатрического диагноза некоторых пациентов. Пациентам было оформлено продление инвалидности, но сами они даже не были направлены к психиатру.
Что касается руководителя оздоровительного центра Муствеэ, его, по данным источника Postimees, подозревают в том, что он помог попасть в список врача из Торма некоторым своим друзьям, которым также была оформлена инвалидность.
“В то же время Сакс-Маасалу – одна из самых умных докторов в этом районе, и все, кто хотят к хорошему врачу, пытаются попасть в ее список”, - сказал источник. По его словам, в полицию могли обратиться недовольные люди, которым желаемая степень нетрудоспособности не была назначена.
Риск коррупции сохраняется
Статистика Департамента соцстрахования подтверждает, что в последнем квартале прошлого года было принято 14 500 решений о постоянной нетрудоспособности, что почти на 3000 меньше, чем годом ранее.
По словам гендиректора департамента Эгона Веэрмяэ, данные о нетрудоспособноси поступают преимущественно от семейного врача или некоторых врачей-специалистов. “Некоторые врачи этим злоупотребляли и предъявляли данные о здоровье пациента, не отвечавшие действительноси, - сказал он. – Данные передавались в Департамент соцстрахования, где наш эксперт на основе полученной информации определял степень нетрудоспособности и инвалидности”.
По словам Веэрмяэ, департамент исходит из данных, полученных от врачей. “Не каждого человека приглашают в наше бюро, и мы предполагаем, что данные от врачей заслуживают доверия”, - сказал он.
По словам Веэрмяэ, речь идет не только о злоупотреблениях при назначении пенсий по нетрудоспособности, но и о других льготах, предусмотренных для лиц с инвалидностью. “Государство может лучше анализировать имеющиеся данные, и мы этим занимаемся, - сказал он. – Например, мы назначаем человку инвалидность, и он должен ходить на некоторые лечебные процедуры или покупать какие-то лекарства. Если же он этого не делает, у нас возникают вопросы. Мы сейчас как раз и занимаемся улучшением системы анализа риска. Но до конца исключить злоупотребления все-таки невозможно, поскольку в системе всегда есть места, где два человека могут о чем-то договориться между собой”.
При новой системе назначения нетрудоспособности, по словам Веэрмяэ, коррупция также не исключена, хотя она стала сложнее. “Методика оценивания изменилась, она стала более длительной и основательной, - сказал он. – Происходит самооценивание человека, которое сравнивают с данными, полученными из медицинской системы”.