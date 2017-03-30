Фото: вернутся ли назад эти вышедшие из моды интерьерные тренды?

Гранитные столешницы

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В начале прошлого десятилетия они проникли на наши кухни, но теперь их вытеснили не менее прочные, но более дешевые современные материалы.

Банки из-под варенья

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Люстры из банок, подсвечники из банок, стаканы для коктейлей из банок... Целая субкультура хипстеров базируется на этих пресловутых банках из-под варенья. Хорошо бы больше их не увидеть!

Кухни в итальянском стиле

Фото: www.flickr.com

Пришедшая к нам в 90-е годы мода на кухонную мебель с резным декором и фартуки из причудливого кафеля задержалась в тех квартирах, где с тех пор не делали ремонт. Хорошо смотрится такая кухня исключительно на своей родине - в Италии.

Мебель из сосны

Фото: www.flickr.com

Нет-нет, натуральное дерево снова в моде, но вы поняли, что мы имеем в виду комнату, заполненную сосновой мебелью с сучками и закругленными углами, которая со временем приобретает не очень приятный темно-желтый цвет. Может, хватит?

Кресла-мешки

Фото: www.flickr.com

Хотя в некоторых домах они все еще используются, хочется издать закон, который разрешал бы размещать их только в детских или же в студенческих общежитиях, где они смотрятся органично.

Бордюры

Фото: www.flickr.com

В тех же 90-х годах было модно в нижней части стены наклеить обои с одним рисунком, в верхней - с другим, а посередине - бордюр. И зачем мы это делали? Обои позволяют использовать гораздо больше возможностей, чем один этот заезженный тренд.

Вертикальные жалюзи

Фото: www.flickr.com

Неужели никто не понимает, что комната с таким украшением на окнах может быть в конторе, но никоим образом не в жилом помещении? Какое счастье, что эта мода ушла в небытие и не имеет шансов на возвращение!

Искусственные фрукты

Фото: www.flickr.com

Помните эти салатницы с пластиковыми бананами, апельсинами и виноградом, стоящие на журнальных столиках примерно в 1995-м году? Постарайтесь о них забыть, а на стол ставьте вазы только с настоящими фруктами.