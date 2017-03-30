Вопрос читателя: нормально ли, что в конторе постоянно что-то сверлят?

Отвечает консультант Трудовой инспекции по рабочей среде Пирет Кальюла:

“Не нормально. Я бы для начала посоветовала обратиться к специалисту вашей фирмы по рабочей среде или к работодателю, который предположительно в курсе, почему сверлят и как долго это будет продолжаться. Потом можно будет придумать, как поступить во время ремонта – можно, например, договориться, что работники в это время будут работать из дома или же ремонт будут делать по окончании рабочего дня, или же в случае длительного ремонта будут найдены временные конторские помещения (если по какой-то причине нельзя работать из дома).

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