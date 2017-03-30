Пьяный капитан эстонского судна, чуть не посадил его на мель

Инцидент произошел ночью 10 марта, когда ходящий под панамским флагом Helt неожиданно изменил курс движения в проливе Эресунн и взял направление на находящийся на юге от Хельсинборга Рюдебекк.

Внезапное изменение курса заметила служба контроля за движением судов, чиновники попытались связаться с судном по рации, но никто не ответил. После этого служба передала сигнал тревоги Береговой службы Швеции, которая направила к судну два патрульных катера.

В последний момент судно все же изменило курс, и посадки на мель удалось избежать. В момент прибытия патрульных катеров судно продолжило следование в сторону Хельсинборга. Береговая охрана дала распоряжение бросить якорь, и чиновники смогли подняться на борт.

«Когда мы поднялись на капитанский мостик, то почувствовали сильный запах алкоголя. Капитан сидел на диване. Он был явно пьян, его глаза были красными, лицо помятым, а изо рта пахло алкоголем», - написал чиновник Береговой охраны в рапорте.

Чиновники заставили капитана подуть в алкометр и установили у него опьянение в 1,83 промилле. Капитан признался, что он выпил бутылку водки, в подтверждение его слов на мостике валялась и пустая бутылка.

Береговая охрана задержала капитана и доставила на берег, где его поместили в арестный дом Хельсибурга. Арестовывать судно чиновники не посчитали нужным, поскольку собственник Vista Shipping Agency быстро организовал замену капитану, который принял командование судном.

В суде капитан раскаялся в случившемся и признал свою вину. По оценке прокурора, за управление судном в нетрезвом виде он должен отбыть наказание в виде нескольких месяцев лишения свободы. Суд своего решения еще не принял.

Ходящий под флагом Панамы Helt принадлежит эстонской фирме Vista Shipping Agency AS. Исполнительный директор предприятия Игорь Ильвес сказал Postimees, что фирма уволила капитана сразу, как стало известно о случившемся.

«Капитана взяли на работу из России, и он является российским гражданином. Как только мы узнали о случившемся, на судно был отправлен замещающий капитан - тоже россиянин. Когда попавшийся пьяным в Швеции капитан получит свое наказание, мы не знаем, и знать не хотим. Он сам отвечает за свои поступки, и нас с ним больше ничего не связывает», - сказал Ильвес.

Helt был построен в 1985 году. Длинна судна 79,01 метра, ширина – 10,93 метра, водоизмещение – 1473 тонны.