Сервис Booking.com не позволяет бронировать отели пользователям в Турции

Международный сервис Booking.com в четверг перестал разрешать пользователям, заходящим на его сайт из турецкого сегмента интернета, бронировать гостиницы в Турции. На такой режим работы перешла официальная страница сервиса.
При попытке найти отель на сайте появляется сообщение, согласно которому "вариантов не обнаружено", сообщает ТАСС.
Однако при поиске гостиниц за пределами Турции сайт выдает результаты в обычном режиме. При заходе на страницу Booking.com из других государств бронирование на турецкой территории также остается доступным.
Изменение в политике Booking.com последовало после того, как в среду стамбульский суд принял решение инициировать фактическую блокировку сайтов этого сервиса.
Суд удовлетворил иск Ассоциации туристических агентств Турции (TURSAB), которая считает, что Booking.com нарушает закон о конкуренции, а от его деятельности страдают местные операторы.