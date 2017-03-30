Сервис Booking.com не позволяет бронировать отели пользователям в Турции

При попытке найти отель на сайте появляется сообщение, согласно которому "вариантов не обнаружено", сообщает ТАСС.

Однако при поиске гостиниц за пределами Турции сайт выдает результаты в обычном режиме. При заходе на страницу Booking.com из других государств бронирование на турецкой территории также остается доступным.

Изменение в политике Booking.com последовало после того, как в среду стамбульский суд принял решение инициировать фактическую блокировку сайтов этого сервиса.

Суд удовлетворил иск Ассоциации туристических агентств Турции (TURSAB), которая считает, что Booking.com нарушает закон о конкуренции, а от его деятельности страдают местные операторы.