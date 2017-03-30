Александр Пашутин: лучше сыграть двести маленьких ролей, чем одну большую

С 5 по 8 апреля в Нарве, Таллинне, Тарту и Йыхви будет показан российский антрепризный спектакль «Одинокая насмешница» по пьесе Лиона Измайлова и Алексея Цапика, посвященный 120-летию со дня рождения великой Фаины Георгиевны Раневской. Роль Раневской исполняет Ольга Миропольская В спектакле занят также Народный артист России Александр Сергеевич Пашутин, которого многие наши читатели наверняка знают и любят. Собственно, не знать Пашутина сложно: за длящуюся почти полвека карьеру он сыграл роли более чем в двухстах (!) фильмах и сериалах, и это не считая ролей в театре.

Таллинн, теннис и театр

– «Одинокая насмешница» – спектакль про великую актрису Фаину Раневскую. Вы знали Фаину Георгиевну в жизни?

– Однажды я даже побывал у нее дома. Мы с Сергеем Юрьевичем Юрским снимались в одном фильме, это было году в 81-м или 82-м, и он пригласил меня заехать с ним к Фаине Георгиевне. Я, конечно, согласился, и это была очень памятная встреча. Когда мы приехали, она себя плохо чувствовала, дверь в квартиру была открыта, чтоб она не закрылась, Фаина Георгиевна поставила в проход бронзовую индийскую вазу...

Сергей Юрьевич от входа сказал, чтобы ее не испугать: «Фаина Георгиевна, здравствуйте, это Сережа Юрский, я пришел с актером Сашей Пашутиным...» Она сказала со неподражаемой интонацией: «Мне знакома эта фамилия!..» Она лежала в постели, Сергей Юрьевич пошел к ней в комнату, а я остался в гостиной, рассматривал фотографии знаменитостей с дарственными надписями – от Ахматовой, от Рихтера...

Потом мы с Фаиной Георгиевной побеседовали. Я рассказал, что видел ее в спектакле театра Пушкина «Деревья умирают стоя». Это было потрясение – играла она гениально. Вот, знаете, есть просто высокие горы, а есть Джомолунгма, самая высокая гора в мире – вот это был ее уровень... Раневская обрадовалась, сказала, что о том спектакле мало кто помнит – это был 1961 год, кажется. Потом я видел ее в еще одном спектакле, «Дальше – тишина...», постановку великого Эфроса, она играла там с великим Пляттом, и до сих пор, когда я об этом вспоминаю, у меня перехватывает горло. Это – та вершина актерского мастерства, которое даже нельзя назвать актерским мастерством, это нечто большее. Помните, у Гоголя в «Портрете» сказано про явления, которые невозможно выразить словами? То, что я видел, когда смотрел спектакль «Дальше – тишина...»... великую сцену прощания... У меня сейчас слезы подступают!

Потом Фаина Георгиевна приглашала меня к себе, говорила: «Приходите, Сашенька, когда я выздоровлю, я вас чаем напою!» Она была разная – в быту одна, на сцене другая... К сожалению, мне не пришлось с ней играть на одной сцене, я пришел в театр Моссовета, когда она там уже не работала. Но ее спектакли – это великое искусство. И, конечно, ее афоризмы. Как, знаете, ее спрашивали: «Кто более верен – брюнетки или блондинки?» Она отвечала: «Седые!» Гениально же, правда? Фантастические мозги...