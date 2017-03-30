Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Поддержка клиентов Реклама Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ХрoникаЭстонияТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомПотребительЗдоровьеТехникаВаш домBидеоTMW
искать:
Более точный поиск

Галерея: светлая и стильная квартира в Каламая

Rus.Postimees.ee
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ СТАТЬЮ

В этой квартире с необычным дизайном живет молодая семья, совместившая в своем доме старое и новое, а перепланировка сделала квартиру более уютной.

Дом на улице Коцебу в Каламая, где находится квартира, построен в 1955 году. Возможно, интерьер немного холодноват, но в стильности ему не откажешь. Вкус у молодой семьи отменный, ничего не скажешь!

Фото: KV.EE

Фото: KV.EE

Квартира находится на четвертом этаже, из окон открывается вид на Вышгород. Планировку изменили, увеличив при этом ванную и кухню. Окно между кухней и ванной дало ощущение простора и воздуха.

Фото: KV.EE

Фото: KV.EE

Старые деревянные доски пола отреставрированы и покрашены белой краской. Вообще в интерьере главенствует белый цвет, что делает эту и без того не маленькую квартиру с высокими потолками еще больше и просторнее.

Фото: KV.EE

Фото: KV.EE

Больше информации и фотографий находится на странице KV.EE.

Наверх