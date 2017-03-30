Галерея: светлая и стильная квартира в Каламая

В этой квартире с необычным дизайном живет молодая семья, совместившая в своем доме старое и новое, а перепланировка сделала квартиру более уютной.
Дом на улице Коцебу в Каламая, где находится квартира, построен в 1955 году. Возможно, интерьер немного холодноват, но в стильности ему не откажешь. Вкус у молодой семьи отменный, ничего не скажешь!
Фото: KV.EE
Фото: KV.EE
Квартира находится на четвертом этаже, из окон открывается вид на Вышгород. Планировку изменили, увеличив при этом ванную и кухню. Окно между кухней и ванной дало ощущение простора и воздуха.
Фото: KV.EE
Фото: KV.EE
Старые деревянные доски пола отреставрированы и покрашены белой краской. Вообще в интерьере главенствует белый цвет, что делает эту и без того не маленькую квартиру с высокими потолками еще больше и просторнее.
Фото: KV.EE
Фото: KV.EE
Больше информации и фотографий находится на странице KV.EE.