Галерея: светлая и стильная квартира в Каламая

Дом на улице Коцебу в Каламая, где находится квартира, построен в 1955 году. Возможно, интерьер немного холодноват, но в стильности ему не откажешь. Вкус у молодой семьи отменный, ничего не скажешь!

Фото: KV.EE

Фото: KV.EE

Квартира находится на четвертом этаже, из окон открывается вид на Вышгород. Планировку изменили, увеличив при этом ванную и кухню. Окно между кухней и ванной дало ощущение простора и воздуха.

Фото: KV.EE

Фото: KV.EE

Старые деревянные доски пола отреставрированы и покрашены белой краской. Вообще в интерьере главенствует белый цвет, что делает эту и без того не маленькую квартиру с высокими потолками еще больше и просторнее.

Фото: KV.EE

Фото: KV.EE

Больше информации и фотографий находится на странице KV.EE.