Вопрос читателя: можно ли спастись в падающем лифте, если подпрыгнуть?

“В свободном падении потенциальная энергия при столкновении с землей переходит в кинетическую, а затем в энергию пластической деформации, спастись от последней с помощью прыжка можно лишь в том случае, если поменять направление всей кинетической энергии на противоположное. Но известно, что прыгуны в высоту редко прыгают выше двух метров, а большинство этого сделать не могут, т.е. вероятность того, что кто-то сможет подпрыгнуть так высоко, чтобы он спасся, исчезающе мала”, - сказала она.

“К сожалению, человеческая способность прыгать слишком слаба, чтобы спастись. Так что постарайтесь не попасть в тот лифт, который находится в состоянии свободного падения”, - посоветовала Пирет Кууск.

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