Ректором Тартуского университета вновь избран Волли Калм

Во втором туре Калм набрал 147 голосов. Поступил 61 пустой бюллетень и два недействительных. В выборах ректора приняли участие 210 членов коллегии. Ректор избирается на пять лет.

Коллегия выборщиков состоит из 250 членов, в том числе представителей совета, сената, ведомственных советов и студенческого представительства, а также профессоров и ведущих научных сотрудников, которые работают с нагрузкой не менее 20 часов в неделю.