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Ректором Тартуского университета вновь избран Волли Калм

BNS
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Волли Калма вновь избрали ректором Тартуского университета. | ФОТО: Sille Annuk

Коллегия выборщиков Тартуского университета во втором туре вновь избрала ректором Волли Калма.

Во втором туре Калм набрал 147 голосов. Поступил 61 пустой бюллетень и два недействительных. В выборах ректора приняли участие 210 членов коллегии. Ректор избирается на пять лет.

Коллегия выборщиков состоит из 250 членов, в том числе представителей совета, сената, ведомственных советов и студенческого представительства, а также профессоров и ведущих научных сотрудников, которые работают с нагрузкой не менее 20 часов в неделю.

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