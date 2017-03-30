Полиция раскрывает подробности: на этом попадаются виновники мелких аварий, скрывшиеся с места дтп

В прошлый вторник во двор частного дома на Сааремаа въехал посторонний автомобиль, водитель которого в потемках врезался в стоявший там хозяйский автомобиль Mazda, повредив обе его двери со стороны водителя, пишет Meie Maa.

Водитель скрылся, но оставил на месте аварии деталь, с помощью которой была установлена марка его автомобиля.

“Было несколько случаев, когда заявитель поначалу был настроен весьма пессмистически, но тем больше было его удивление, когда предполагаемого виновника удавалось установить”, - сказал глава патрульной службы Курессаареского отдела полиции Матис Сикк.

На Сааремаа, по его словам, живет очень мало людей, и жители стали больше сотрудничать с полицией.

О том, на чем попался виновник аварии, читайте подробнее в Meie Maa.