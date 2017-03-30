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При выходе из ЕС рынок недвижимости Великобритании вышел из-под контроля?

Rus.Postimees.ee
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Пляжный домик в Мадефорде. | ФОТО: www.flickr.com

Сколько вы готовы заплатить за деревянную будочку для переодевания на пляже площадью 20 метров без удобств? Ни за что не угадаете, сколько за нее хотят!

Этот объект недвижимости находится в курортной местности - в городе Мадефорд в графстве Дорсет на юге Великобритании. За него просят всего чуть-чуть - 275 000 фунтов стерлингов, что в переводе в евро выглядит еще более внушительно - 317 000, пишет Kodu со ссылкой на The Sun. Примечательно, что в домике нет ни воды, ни канализации. Удобства, причем общие на несколько таких домиков, находятся во двор.

В домике одна комната, куда вместились: кухонный уголок, шесть спальных мест, терраса и кладовка под ней.

Цены на недвижимость в Великобритании достигли своего потолка. Более того, специалисты считают: конкретный пример говорит о том, что они уже выходят из-под контроля. В этом же районе примерно столько же стоит четырехкомнатный дом.

Следует признать ситуацию возмутительной, и быть таковой она перестанет, когда люди прекратят покупать недвижимость по грабительским ценам.

Однако, несмотря на восклицания маклеров, цены в курортном Мадефорде, скорее всего, будут расти и дальше. Пляжные домики очень редко поступают в продажу, на них даже существует очередь, и многие готовы выложить значительную сумму, чтобы провести свой отпуск не в комфортабельной гостинице, а в таком аскетическом домике. Зато в своем.

Смотрите фото ЗДЕСЬ!

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