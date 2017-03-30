Кивиряхк посоветовал служителям церкви снять висящий на стене труп

Андрус Кивиряхк:

Когда на экраны вышел "Гарри Поттер", тоже велись разговоры о запрете. Пасторы думали, что дети научатся летать на метле и колдовать. Если пасторы не понимают, что такое мир сказки, или верят в то, что страшилища действительно существуют, то, конечно, жаль.

У них у самих на стене церкви висит прибитый к кресту труп. Сначала приведите церковь в порядок, а потом уже начинайте что-то запрещать. Дети умеют очень хорошо различать происходящее в фильмах и в реальной жизни.