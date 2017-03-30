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Кивиряхк посоветовал служителям церкви снять висящий на стене труп

Rus.Postimees.ee
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Распятие. | ФОТО: Scanpix

Пасторы пяти приходов в Хаапсалу направили прошение в горуправу, в котором говорится, что город должен прекратить поддерживать Хаапсалуский фестиваль фильмов в жанре фэнтези и ужасы. Писатель Андрус Кивиряхк в ответ на это посоветовал служителям церкви для начала снять со стены прибитый к кресту труп, пишет Elu24.

Андрус Кивиряхк:

Когда на экраны вышел "Гарри Поттер", тоже велись разговоры о запрете. Пасторы думали, что дети научатся летать на метле и колдовать. Если пасторы не понимают, что такое мир сказки, или верят в то, что страшилища действительно существуют, то, конечно, жаль.

У них у самих на стене церкви висит прибитый к кресту труп. Сначала приведите церковь в порядок, а потом уже начинайте что-то запрещать. Дети умеют очень хорошо различать происходящее в фильмах и в реальной жизни.

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