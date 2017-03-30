Певкур высказал все, что он думает о возможном переезде Академии МВД

«25 лет — достаточно долгий срок, чтобы учебное заведение обзавелось своим домом. Для меня этот дом находится в Таллинне, на улице Казе. Разумеется, и Пайкузе, Вяйке-Маарья и Мурасте занимают крайне важное место в истории академии, но ее сердце бьется на улице Казе», - сказал Певкур.

«Нет никакой необходимости в операции на сердце, если сердце сильное и развивается. Я искренне надеюсь, что прекратится непонятный спор о местонахождении академии и ее коллектив сможет сосредоточиться на главном — подготовке защитников жизнеспособности и безопасности эстонских государства и народа», - добавил он.

Певкур также выразил в своем послании удовлетворение тем, что некогда военное учебное заведение превратилось в вуз прикладных наук, где готовят государственных и муниципальных чиновников высокого уровня.

«Невозможно измерить в деньгах вклад Академии МВД в развитие и жизнь эстонского государства. Все, кто окончил академию или проходил в ней курсы повышения квалификации, понимают ее ценность», - добавил он.

Певкур выразил уверенность в том, что академия и в будущем будет занимать определенное место не только в системе образования Эстонии, но и в обществе в целом.