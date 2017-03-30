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Маленькая эстонская фирма бросила вызов Microsoft

Rus.Postimees.ee
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Майдо Янке конкуренции с Microsoft не боится. | ФОТО: Marko Saarm

Маленький эстонский производитель программного обеспечения Eziil, в штат которого входит всего пять человек, решил бросить вызов Microsoft и конкурировать с решением Navision. Eziil уже заключил контракт с крупным предприятием, которое сделало выбор в пользу эстонцев.

В начале марта фирма Eziil заключила договор с эстонским отделением предприятия Interchemie Werken de Adelaar, сообщает Sakala.

Согласно договору Eziil обязуется обеспечить фирму, специализирующуюся на лекарствах и товарах для животных, необходимым для производства медикаментов программным обеспечением.

Один из основателей фирмы Майдо Янке отмечает, что современные предприятия сталкиваются с необходимостью снижать объемы производства и выпускать товары небольшими партиями, но в широком ассортименте.

«Маленькие партии зачастую означают большую неразбериху. И это именно тот момент, когда на помощь приходим мы», - отмечает он.

По его словам, договор с Interchemie является для фирмы крайне важным, так как из-за жестких требований войти на фармацевтический рынок крайне сложно.

Еще одним важным моментом является то, что материнская компания Interchemie в Нидерландах пользуется программой Navision, разработчиком которой является Microsoft.

«То, что крупное предприятие из всех альтернатив выбрало наше решение, означает, что наш товар является конкурентоспособным», - считает Янке.

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