Маленькая эстонская фирма бросила вызов Microsoft

Маленький эстонский производитель программного обеспечения Eziil, в штат которого входит всего пять человек, решил бросить вызов Microsoft и конкурировать с решением Navision. Eziil уже заключил контракт с крупным предприятием, которое сделало выбор в пользу эстонцев.
В начале марта фирма Eziil заключила договор с эстонским отделением предприятия Interchemie Werken de Adelaar, сообщает Sakala.
Согласно договору Eziil обязуется обеспечить фирму, специализирующуюся на лекарствах и товарах для животных, необходимым для производства медикаментов программным обеспечением.
Один из основателей фирмы Майдо Янке отмечает, что современные предприятия сталкиваются с необходимостью снижать объемы производства и выпускать товары небольшими партиями, но в широком ассортименте.
«Маленькие партии зачастую означают большую неразбериху. И это именно тот момент, когда на помощь приходим мы», - отмечает он.
По его словам, договор с Interchemie является для фирмы крайне важным, так как из-за жестких требований войти на фармацевтический рынок крайне сложно.
Еще одним важным моментом является то, что материнская компания Interchemie в Нидерландах пользуется программой Navision, разработчиком которой является Microsoft.
«То, что крупное предприятие из всех альтернатив выбрало наше решение, означает, что наш товар является конкурентоспособным», - считает Янке.