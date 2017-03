Аэропорт Мадейры переименован в честь Роналду, несмотря на протесты жителей

"Я говорил, что почести выдающимся людям нужно воздавать, пока они живы. Это как раз мой случай. Поэтому я очень благодарен властям региона за смелость, искренность и твердость при отстаивании этой идеи. Я не просил вас делать этого, но я не лицемер. Я счастлив и чувствую, что мне оказали большую честь", - цитирует ABola выступление Роналду на церемонии переименования аэропорта.

На прошлой неделе на фасад аэропорта была водружена новая эмблема с изображением футболиста. А во время церемонии был презентован бронзовый бюст Роналду, вызвавший неоднозначную реакцию у ценителей прекрасного.

На острове Мадейра также присутствуют музей футболиста и статуя в его честь.

Решение о переименование аэропорта также вызвало негативную реакцию. По мнению Департамента муниципальных властей Португалии, местные власти превысили свои полномочия. Также порядка пяти тысяч жителей Мадейры подписали петицию против переименования аэропорта, пишет newsru.com.

"Знаю, что некоторые люди не согласны с этой идеей, но мы свободны, живем в демократическом государстве, и все имеют право выражать свое мнение", - добавил виновник торжества.

Роналду стал не первым футболистом, в чью честь переименован аэропорт. Ранее аэропорт в Белфасте был назван именем нападающего "Манчестер Юнайтед" Джорджа Беста.

Ronaldo's statue may just be the highlight of my year so far I'm sorry but WTF is that pic.twitter.com/2WBU10URkx