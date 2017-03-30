Картина дня: 500 евро за возможность ездить по дорогам Эстонии, угроза взрыва в Кохтла-Ярве и пьяный капитан эстонского судна

Гейм первый выигран

Бывший мэр Таллинна, предприниматель Тынис Пальтс защищает принадлежащую ему в Крыму на берегу Черного моря недвижимость и смог победить в суде первой инстанции Министерство обороны России. Читать далее...

Катастрофы удалось избежать только чудом

Принадлежащее эстонской фирме судно Helt в середине марта чудом избежало посадки на мель возле побережья Швеции. Пьяный капитан все же смог в последний момент изменить курс. Шведский суд взял создавшего опасную ситуацию капитана с российским гражданством под стражу. Ему грозит тюремное заключение. Читать далее...

Экс-советника канцлера юстиции посадили в тюрьму за педофилию

Сегодня Харьюский уездный суд приговорил бывшего советника канцлера юстиции Яанусу Конса к реальному тюремному заключению за педофилию. Читать далее...

Угроза взрыва в Кохтла-Ярве

В среду вечером в Кохтла-Ярве оставленная на улице сумка вызвала панику, но в результате четырехчасовой операции саперы выяснили, что в ней нет ничего опасного. Читать далее...

"Транзит нам все-таки нужен"

«Для того, чтобы был результат, не требуется выяснять, чей Крым, каждый вправе оставаться на своих позициях. Но при этом можно по-соседски решать вопросы, которые в интересах двух стран», - заявил в студии Postimees реформист Денис Бородич. Читать далее...

500 евро за возможность ездить по дорогам Эстонии

Правительство одобрило закон, регулирующий плату за использование дорог, которая будет взиматься с владельцев грузовых автомобилей. Согласно этому закону, под налог будут подпадать ездящие на общественных дорогах грузовые автомобили массой более 3,5 тонн (категории N2 и N3). Читать далее...

Камеры смогут фиксировать использование мобильных телефонов

Департамент полиции и погранохраны (PPA) допускает возможность использования дорожных камер для фиксирования посторонних занятий водителей, например, разговора по мобильному телефону. Читать далее...

В Таллинне закроют трамвайную линию

Таллинн с мая закроет троллейбусную линию Кескузе-Копли, она станет пятой закрытой троллейбусной линией. Читать далее...

Полицейские машины экипируют плюшевыми мишками

Вскоре в полицейских машинах появятся мягкие помощники - плюшевые мишки: для детей, которые получили травмы, пребывают в состоянии шока или просто нуждаются в утешении. Читать далее...