История одной женщины: избиения, угрозы, изнасилования и террор в собственном доме

Кадри (36) невероятно красивая, теплая и дружелюбная женщина из Эстонии, которая принимает меня в своем замечательном доме. Дети играют в другой комнате в компьютер, на столе стоят бутерброды. На первый взгляд, это нормальная и чудесная эстонская семья из маленького городка, но, на самом деле, невозможно даже представить тот ад, через который прошли Кадри и ее дети.
«Прошло уже два года с того момента, как я обратилась в Тартуский центр поддержки женщин, - начинает рассказывать свою ужасную историю Кадри. – Информацию я получила через одного своего знакомого, он дал номер телефона, куда вообще можно было позвонить. В тот момент я была истощена душевно, физически и морально. Женщина пытается держать себя в руках, но начинает плакать: «Я была так искалечена, подавлена и затравлена, что от меня остались лишь руины человека. Никто. Я чувствовала, что больше не могу быть сильной».
За свою жизнь Кадри прошла через несколько жестоких близких отношений – одни хуже других. Борьба за право опеки над сыном продолжается до сих пор.
Первое замужество началось и закончилось, когда Кадри была еще очень молода – всего 16 лет. Второго мужа она встретила, когда работала в Финляндии, а, когда вернулась в Эстонию, муж переехал вместе с ней. Кадри он казался чудесным и спокойным мужчиной: на первый взгляд она не заметила никакой опасности.
Примерно через полгода в красиво начавшейся истории стали проявляться признаки насилия: «Мы ехали вместе на машине из деревни, он выехал на полосу встречного движения и закричал: «Хочешь увидеть смертельную езду?!». Я смотрела в окно и думала – будь, что будет».
Агрессия и угрозы продолжились: мужчина размахивал кулаками, оскорблял. Обижал из-за всякой мелочи. «Твой ребенок – гидроцефал, ты сама – гидроцефал», - повторял он.
«Смотри, кого ты из него делаешь! Твоя мать – шлюха, вы все – шлюхи!»
Через пару лет началось и физическое насилие. Кадри, в прямом смысле слова, получила кулаком по лицу: «Я помню, что, после первого раза, лицо и тело были в таких синяках, что мне пришлось взять больничный на работе. Тогда он начал ко мне ластиться, я была для него такой нежной». Начался типичный цикл, когда мужичина избивал Кадри, просил прощения, обещал измениться и Кадри верила. Но в то же время женщина была заперта в своей комнате – после каждого раза мужчина брал выходной, чтобы удостовериться – Кадри дома, муж «заботится» и «боготворит»… Возможности поискать помощи просто не было. Избиения повторялись раз в полгода, после в течение месяца это был любящий мужчина. Через какое-то время ласка исчезала, и муж сообщал, что Кадри получила за дело.
Кадри начала выходить на улицу, у нее возникли отношения на стороне: «Раз дома меня постоянно называли шлюхой, я подумала, что буду вести себя как шлюха». Муж Кадри узнал о ее истории, что привело к новому безумному избиению. Семейный врач выписал ей антидепрессанты, но она не решилась рассказать ему о своей ситуации, поскольку врач была соседкой ее свекрови. В маленьком городке все друг друга знают, поэтому Кадри решила помалкивать: «Я не решалась рассказать кому-то, отдалилась ото всех. Стыдилась. Хотела показать, что я справляюсь, у меня нет ни проблем, ни печалей».
Спокойный и приятный мужчина с оружием в руках
Мужчина, который был у Кадри на стороне, был тихим и спокойным, очень приятным для посторонних. Его семью уважают в этом районе, они на хорошем счету.
Кадри исполнилось 30, когда она поняла, что больше она не может: «Я сказала мужу, что в будущем году я от тебя уйду, что заставило его начать применять еще большую силу».
Был апрель, когда произошел самый страшный эпизод в жизни Кадри. Она недавно родила третьего сына, только что получила декретные деньги и поменяла обои в их новом доме. И тут случилось это. Муж бил ее головой о бетонную стену и душил проводами. Когда их средний сын, которому тогда было пять лет, пришел спросить у отца, что он делает, муж швырнул Кадри за волосы вниз по лестнице, в гараж.
Голос Кадри дрожит, когда она говорит, как защищала себя в гараже, в то время как муж бил ее о стену. Как-то ей удалось убежать обратно на кухню: «У меня был нож на столе. Я взяла его в руки и обернулась. Он стоял у меня за спиной, и тут у меня появилось чувство, что я могу его убить. Я бросила нож. Разум вмешался».
Позже муж говорил своей матери и полиции, что Кадри сама хотела ударить его ножом и, чтобы защитить себя, ему пришлось бить жену. Даже детям внушили эту версию.
Муж Кадри был охотником, и женщина уже стояла в гараже под прицелом. Теперь, увидев нож, муж вернулся назад, за оружием. В этот момент Кадри схватилась за телефон, который был на кухне. Она позвонила своей сестре, успела прокричать, чтобы та бежала на помощь, в этот момент вернулся муж и бросил телефон в печь. Сестра вызвала полицию, но мужчина успел уехать на своей машине: «К этому времени я так опухла (лицом), что ничего не понимала».
Кадри отказалась ехать в больницу, поскольку она не хотела уходить от детей. Мужчина дождался в лесу, пока уедет полиция, и вернулся назад. Он явно ждал обвинений Кадри или другого сопротивления, но находившаяся в состоянии шока женщина хотела только одного – спать: «И тут он взял меня силой».
На следующее утро, Кадри собралась с силами, пошла в ЭМО, в полицию и сбежала из дома. Она смогла снять квартиру в поселке и забрала с собой двух старших детей, а маленький остался с мужем и его матерью. «Муж с самого начала начал звонить и требовать, чтобы я забрала свое заявление из полиции. Боялся остаться без оружия. В итоге, по согласительному производству, он получили условный срок».
И снова начались изнасилования
Следующий период в жизни Кадри – когда она встретила, полюбила и вышла замуж за третьего мужчину. Хотя ее отговаривались от доминирующего мужчины, склонного к насилию, ее подкупила нежность нового человека: «Когда ты вырываешься из того ада, хочется одного – чтобы о тебе позаботились. Я безнадежный романтик: в рождественский вечер он попросил моей руки перед своими родителями и я, естественно, ответила – да». У мужчины были постоянные отношения на стороне, но после крупной ссоры, по уже знакомой Кадри схеме, он пришел извиняться, и она его простила.
В итоге они разошлись. Кадри осталась с детьми одна: «Однажды утром я проснулась и поняла, что не чувствую пол-лица. Мое тело было доведено до последней точки. За один месяц я потеряла 13 килограммов, только курила».
В это время в жизнь Кадри вернулся отец ее детей, охотник. Самый маленький сын до сих пор жил у него, а старшие дети верили, что папа изменился, и хотели снова жить все вместе в их общем доме. «Этот дом был куплен на деньги моих родителей, так я подумала, почему я должна жить на съемной квартире. В каком смысле? Я вернулась и договорилась с мужем, что моя комната будет на верхнем этаже, а его – на нижнем», - рассказывает Кадри о своей наивности.
Естественно, покладистость мужа испарилась быстро, и уже через некоторое время он пришел к ней с предложением о сексе, требуя его силой. У Кадри созрел план – накопить денег, чтобы окончательно сбежать с детьми, но для этого она должна была какое-то время потерпеть жизнь в одном доме. Ее неоднократно насиловали в собственном доме. «Я не говорю про изнасиловании, которые происходят на улице, я говорю о тех, что обычно происходят дома. Ты боишься, что дети в другой комнате услышат, и сдаешься. Плачешь, поскольку тебе это настолько противно, что это вызывает рвоту. Тебя тошнит. Ты живешь в своем доме и боишься там находиться. Тебя берут, как хотят», - рассказывает Кадри.
К новому лету у Кадри было достаточно денег, чтобы купить нуждающуюся в ремонте квартиру в поселке и начать все с начала. В марте она обратилась в центр поддержки женщин: «В первый раз, когда я общалась с тамошними женщинами, я не могла даже говорить. Тогда мне дали номер терапевта, с которым я смогла встретиться через пару недель. На первом сеансе я просто плакала. Я не плакала годами, жила в своем пузыре и ходила, как зомби».
Кадри больше не чувствовала себя женщиной. Она знала, что должна бороться ради детей, быть матерью, но делала это из последних сил. У нее больше не было интереса к жизни, ничего не интересовало, она не видела выхода. Началась терапия и для нее, и для детей, которые всю свою жизнь были свидетелями насилия, манипуляций, изнасилований, слез и страха. Кадри говорит, что теперь для не самое главное, чтобы все это не повторилось в жизни ее сыновей, поскольку часто видевшие дома насилие дети, начинают поднимать руку уже в собственной взрослой жизни.
Из истории Кадри важно понять, как просто застрять в циклах насилия, особенно в маленьких населенных пунктах: «Люди, которые никогда с таким не сталкивались, говорят: дура, уходи. А куда мне было идти?» Даже социальные работники поселка, которые в течение многих лет знали о ситуации Кадри, никогда не заступились за нее.
Тут в игру вступила сеть женских приютов, через которых Кадри получила и помощь юристов. Она считает крайне важным именно то, что стоящие за нее люди приехали из больших городов, извне. Теперь, когда в жизни Кадри прошли несколько лет с момента последнего соприкосновения с террором, рядом с ней появился новый человек, который о ней заботится, и которого Кадри могла бы вовремя разоблачить. Но этого не требуется.
В конце нашего разговора домой вернулся новый мужчина Кадри, с цветами. «Я больше не думаю, что все мужчины в мире плохие. Рядом со мной теперь фантастический человек, и это после стольких лет страха перед мужчинами. После избиений и изнасилований, я никому не могла доверять, а теперь снова могу», - закончила свой рассказ Кадри.