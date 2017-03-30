История одной женщины: избиения, угрозы, изнасилования и террор в собственном доме

«Прошло уже два года с того момента, как я обратилась в Тартуский центр поддержки женщин, - начинает рассказывать свою ужасную историю Кадри. – Информацию я получила через одного своего знакомого, он дал номер телефона, куда вообще можно было позвонить. В тот момент я была истощена душевно, физически и морально. Женщина пытается держать себя в руках, но начинает плакать: «Я была так искалечена, подавлена и затравлена, что от меня остались лишь руины человека. Никто. Я чувствовала, что больше не могу быть сильной».

За свою жизнь Кадри прошла через несколько жестоких близких отношений – одни хуже других. Борьба за право опеки над сыном продолжается до сих пор.

Первое замужество началось и закончилось, когда Кадри была еще очень молода – всего 16 лет. Второго мужа она встретила, когда работала в Финляндии, а, когда вернулась в Эстонию, муж переехал вместе с ней. Кадри он казался чудесным и спокойным мужчиной: на первый взгляд она не заметила никакой опасности.

Примерно через полгода в красиво начавшейся истории стали проявляться признаки насилия: «Мы ехали вместе на машине из деревни, он выехал на полосу встречного движения и закричал: «Хочешь увидеть смертельную езду?!». Я смотрела в окно и думала – будь, что будет».

Агрессия и угрозы продолжились: мужчина размахивал кулаками, оскорблял. Обижал из-за всякой мелочи. «Твой ребенок – гидроцефал, ты сама – гидроцефал», - повторял он.

«Смотри, кого ты из него делаешь! Твоя мать – шлюха, вы все – шлюхи!»

Через пару лет началось и физическое насилие. Кадри, в прямом смысле слова, получила кулаком по лицу: «Я помню, что, после первого раза, лицо и тело были в таких синяках, что мне пришлось взять больничный на работе. Тогда он начал ко мне ластиться, я была для него такой нежной». Начался типичный цикл, когда мужичина избивал Кадри, просил прощения, обещал измениться и Кадри верила. Но в то же время женщина была заперта в своей комнате – после каждого раза мужчина брал выходной, чтобы удостовериться – Кадри дома, муж «заботится» и «боготворит»… Возможности поискать помощи просто не было. Избиения повторялись раз в полгода, после в течение месяца это был любящий мужчина. Через какое-то время ласка исчезала, и муж сообщал, что Кадри получила за дело.

Кадри начала выходить на улицу, у нее возникли отношения на стороне: «Раз дома меня постоянно называли шлюхой, я подумала, что буду вести себя как шлюха». Муж Кадри узнал о ее истории, что привело к новому безумному избиению. Семейный врач выписал ей антидепрессанты, но она не решилась рассказать ему о своей ситуации, поскольку врач была соседкой ее свекрови. В маленьком городке все друг друга знают, поэтому Кадри решила помалкивать: «Я не решалась рассказать кому-то, отдалилась ото всех. Стыдилась. Хотела показать, что я справляюсь, у меня нет ни проблем, ни печалей».