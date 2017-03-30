Объявлен победитель тендера на реконструкцию проблемного кругового перекрестка Хааберсти

Таллинский коммунальный департамент определил победителя конкурса претендентов на строительство транспортной развязки в Хааберсти - лучшим признано предложение АО "Нордекон" (Nordecon AS). Договор с фирмой будет заключен после истечение 14-дневного срока, отведенного на обжалование решения.

Согласно проекту, Палдиское шоссе до нынешнего кругового перекрестка и после соединит виадук длиной в 277 метров, а под улицей Эхитатяте-теэ пройдут 38-метровый, а под Палдиским шоссе - 54-метровый туннели для пешеходов и велосипедистов. Велосипедно-пешеходные дорожки появятся на всех направлениях развязки. Вместо круга, движение на перекрестке начнут регулировать светофоры. Виадук и часть дорожек планируется ввести в эксплуатацию уже нынешней осенью, в октябре, перекресток со светофорами и все остальное - в августе следующего года.

О масштабах проекта дают представление цифры: площадь реконструируемой проезжей части 70 тысяч квадратных метров, велосипедно-пешеходных дорожек - 16 739 квадратных метров, площадь озеленения - 48 тысяч квадратных метров.