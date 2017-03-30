Фото: вертолет Олега Гросса приземлился в Ласнамяэ

По словам читателя, ставшего свидетелем необычной для спального района картины, из вертолета вышли пять-шесть человек. Менее чем через час воздушное судно снова поднялось в воздух.

Осенью прошлого года издание Virumaa Teataja сообщало о том, что Олег Гросс приобрел себе семиместный вертолет. «В этом году предприятию исполняется 25 лет. Думаю, мы можем себе это позволить», - сказал тогда Гросс. Это семиместный вертолет Eurocopter EC 130. Таких нет ни в Эстонии, ни в Финляндии, а в Швеции - всего несколько штук. Стоимость двухлетнего вертолета может составлять около 3 млн долларов (около 2,8 млн евро).

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